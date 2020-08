Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma heeft zich de vreselijke valpartij twee weken geleden van Fabio Jakobsen door toedoen van 'zijn' kopman Dylan Groenewegen in de Ronde van Polen zelf ook een beetje aangetrokken.

Jakobsen belandde bij de finish van de openingsetappe door een move van Groenewegen in de dranghekken en liep daarbij ernstige verwondingen op. De renner van Deceuninck-Quick-Step vocht in een Pools ziekenhuis voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij volledig kan herstellen.

"De aankomst liep natuurlijk ietwat naar beneden en de dranghekken waren niet deugdelijk. Ik heb Dylan ook niet een dag van tevoren opgebeld en gezegd: Luister, laat deze sprint maar even lopen, het is te gevaarlijk", aldus Zeeman dinsdag tegen Bureau Sport.

"Ik heb hem in coronatijd met alles wat ik in me had opgepompt richting die dag. Ik heb hem continu voorgehouden dat hij het daar weer moest laten zien. Wat dat betreft heb ik ook een aandeel in het feit dat hij daar niets liever wilde dan winnen. Dan vind ik het hypocriet om kwaad op hem te zijn. Ik heb hem wel verteld dat hij een fout heeft gemaakt."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een video van de valpartij te bekijken.

'Dylan heeft contact gehad met familie van Fabio'

Groenewegen was flink ontdaan door de gebeurtenissen in Polen. Hij liet weten zijn fiets voorlopig niet aan te willen raken, al wacht hem waarschijnlijk ook een flinke schorsing. De UCI heeft een onderzoek ingesteld naar Groenewegen, die door Jumbo-Visma op non-actief is gezet totdat de zaak is afgerond.

"Dylan heeft contact met de familie van Fabio gehad, met Fabio zelf gaat dat nog niet. Hopelijk binnenkort wel. Uiteindelijk gaat het om het herstel van Fabio en waar zijn behoeftes liggen. Dat is leidend in dit geheel. Dylan heeft aangegeven dat hij het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Ook hij zal tijd nodig hebben om dit te verwerken", aldus Zeeman.

"Dylan heeft heel veel steun gekregen vanuit het peloton. Natuurlijk zegt iedereen wel dat hij het anders had moeten aanpakken, maar alles wat hij en zijn vriendin over zich heen hebben gekregen kwam vanuit de buitenwereld, en dan met name sociale media. Die hebben extreem ongenuanceerd en schandalig gereageerd."