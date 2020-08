Sam Bennett heeft dinsdag de derde etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. In de Giro dell'Emilia boekte het Russische talent Aleksandr Vlasov opnieuw succes.

Bennett was na een heuvelachtige etappe van 192 kilometer tussen Montzen en Visé de snelste in een sprint met een omvangrijke groep. De Iers kampioen drukte zijn wiel voor dat van Arnaud Démare en John Degenkolb over de streep.

De Fransman Démare nam wel de leiding in het algemeen klassement over van Caleb Ewan. De Australische sprinter moest in de slotfase lossen. Ewan won zondag de eerste rit en werd maandag nipt geklopt door Démare.

Voor Bennett is het zijn vierde dagsucces sinds hij afgelopen winter BORA-hansgrohe voor Deceuninck-Quick-Step verruilde. Eerder won hij een etappe in de Tour Down Under, de Race Torquay in Australië en een rit in de Ronde van Burgos in Spanje.

Na twee vlakke etappes leek de rit van dinsdag zich te lenen voor vluchters. Een kopgroep van vier renners (Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Loïc Vliegen en Jhonatan Narváez) reed in de laatste 10 kilometer weg uit het peloton, maar de ploeggenoten van Démare wisten hen in de laatste rechte lijn naar de finish nog te achterhalen.

Woensdag wordt de vierde en laatste etappe verreden in Wallonië, opnieuw over een heuvelachtig parcours.

Aleksandr Vlasov (midden) op archiefbeeld. (Foto: Pro Shots)

Talent Vlasov wint in Italië

In Italië schreef Vlasov de 103e editie van de eendagskoers Giro dell'Emilia op zijn naam. Het talent van Astana klopte João Almeida van Deceuninck-Quick-Step en Diego Ulissi van UAE Emirates met een handvol seconden verschil.

De 24-jarige Vlasov rijdt zeer sterk sinds de coronacrisis. Eerder schreef de 24-jarige Rus al de Mont Ventoux Challenge op zijn naam en noteerde hij topvijfklasseringen in de Gran Piemonte en de Ronde van Lombardije, evenals in twee etappes en het eindklassement van de Route d'Occitanie.