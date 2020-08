Fabio Jakobsen heeft dinsdag voor het eerst van zich laten horen na zijn vreselijke crash in de Ronde van Polen van twee weken geleden. De renner van Deceuninck-Quick-Step, die momenteel thuis herstelt van zijn verwondingen, is dankbaar dat hij nog leeft.

Jakobsen belandde bij de finish in de openingsetappe van de Ronde van Polen door toedoen van Dylan Groenewegen in de dranghekken en liep daarbij ernstige verwondingen op. De Nederlander vocht in een ziekenhuis in Polen voor zijn leven, maar inmiddels is duidelijk dat hij weer volledig kan herstellen.

"De doktoren en de verzorgers bij de finish in Katowice hebben mijn leven gered en daar ben ik ze extreem dankbaar voor", zegt Jakobsen op de site van Quick-Step. "Datzelfde geldt voor de mensen in het ziekenhuis. Het was een donkere periode voor mij op de intensive care, waar ik vreesde dat ik het niet zou overleven."

Jakobsen, die twee dagen in een coma werd gehouden, keerde vorige week woensdag terug in Nederland, waar hij werd opgenomen in het UMC in Leiden. Op dit moment is de sprinter weer thuis, waar hij verder herstelt van zijn verwondingen in zijn gezicht en een zware hersenschudding.

In de komende weken en maanden moet Jakobsen meerdere operaties en behandelingen ondergaan om de verwondingen in zijn gezicht te herstellen. Jakobsen laat zich nog niet uit over zijn toekomst in het wielrennen.

"Stapje bij stapje kan ik steeds onafhankelijker leven en langzaam naar de toekomst kijken. Ik zal vechten om volledig te herstellen, maar op dit moment ben ik vooral dankbaar dat ik nog leef. Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de steun", aldus Jakobsen.