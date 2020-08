Bob Jungels gaat Deceuninck-Quick-Step na dit wielerseizoen verlaten. De 27-jarige Luxemburger vertrekt naar AG2R en tekent daar een contract voor twee jaar.

Jungels was vijf seizoenen bij de Belgische formatie actief. In die periode werd hij zowel op de weg als in de tijdrit meermaals Luxemburgs kampioen. In 2018 wist hij Luik-Bastenaken-Luik te winnen.

Een jaar later schreef Jungels ook Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam. Eerder eindigde Jungels als zesde en als achtste in de Giro d'Italia en eindigde hij net buiten de top tien in de Tour de France.

"Bob behoorde de afgelopen jaren tot onze beste renners en we hadden hem graag behouden. In die periode zette hij zowel in de grote rondes als in de klassiekers goede resultaten neer", zegt ploegbaas Patrick Lefevere dinsdag op de website van Deceuninck-Quick-Step.

AG2R is deze zomer enorm actief op de transfermarkt. Eerder lukte het de Franse ploeg al om onder anderen Lilian Calmejane (27, Total Direct Energie) en Greg Van Avermaet (35, CCC Team) aan zich te binden. Het is onbekend wat de rol van Jungels bij AG2R wordt.

Tegenover de komst van mannen zoals Van Avermaet en Jungels staat het vertrek van enkele belangrijke renners. Pierre Latour (26) trekt net als Alexandre Geniez (32) naar Total Direct Energie en de 29-jarige kopman Romain Bardet verlaat de Franse formatie voor Team Sunweb.