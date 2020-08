Maximilian Schachmann gaat er niet van uit dat hij eind deze maand mee kan doen aan de Tour de France. De Duitser werd zaterdag in de Ronde van Lombardije aangereden door een personenauto en brak daarbij zijn sleutelbeen.

"Ik denk dat het bijna uitgesloten is dat ik mee zal kunnen doen aan de Tour de France", zegt de 26-jarige Schachmann dinsdag tegen Bild. "Bij de start zal mijn breuk sowieso nog niet helemaal geheeld zijn."

Schachmann was in de laatste kilometers van de Ronde van Lombardije op jacht naar de koplopers toen hij in een afdaling werd geschept door een personenauto die op het parcours reed. Ondanks dat bizarre ongeluk kwam Schachmann nog wel over de finish, maar uit onderzoek bleek later dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Het is nog niet bekend of Schachmann geopereerd moet worden. De renner van BORA-hansgrohe, die dit jaar Parijs-Nice op zijn naam schreef, wil dan ook nog niet definitief een streep door zijn Tour-deelname zetten.

"Kan ik zonder beperkingen op de fiets zitten en door een kuiltje rijden zonder te schreeuwen van de pijn of krijg ik al heel veel last als ik naar mijn waterfles wil grijpen? Dat is afwachten, dus ik wil even aankijken hoe de pijn zich ontwikkelt", aldus Schachmann.

De Tour de France gaat op zaterdag 29 augustus van start in Nice en duurt tot en met 20 september. Schachmann deed vorig jaar voor het eerst mee aan de Ronde van Frankrijk, maar kwam in de dertiende etappe - een tijdrit - ten val en moest opgeven.