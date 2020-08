Remco Evenepoel toont zich strijdbaar na zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije. De twintigjarige Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step heeft een bekkenbreuk en gekneusde long opgelopen.

Evenepoel miste zaterdag in de slotfase van de koers in een afdaling een bocht en sloeg over de kop. Hij dook over de reling van een brug en kwam na een val van enkele meters op de grond terecht. Hij raakte niet buiten bewustzijn.

"Ik wil laten weten dat alles heel goed gaat nu. Helaas is mijn seizoen nu voorbij, maar we hebben geen haast. We hebben alle tijd om een comeback te plannen", zegt Evenepoel maandag in een videoboodschap vanuit zijn bed in een Belgisch ziekenhuis.

"We gaan het gewoon heel rustig aan doen. Ik zal er alles aan doen om een betere renner te worden en om sterker dan ooit terug te keren in het peloton. Net zoals op mijn pet staat: de 'Wolfpack' geeft nooit op."

'Heb heel goede vlucht achter de rug'

Evenepoel moest één nacht doorbrengen in het ziekenhuis in Como, maar werd zondag na een aantal succesvolle tests overgevlogen naar België. Dat moest gezien de ernst van zijn verwondingen wel in liggende positie gebeuren.

"Ik heb een heel goede vlucht achter de rug. Ik wil iedereen bedanken die me de uren na de crash geholpen heeft", aldus Evenepoel. Het is nog niet duidelijk hoelang hij nodig heeft om volledig te herstellen.

"Ik wil ook de fans bedanken voor de steun. Ik kon niet alle berichten beantwoorden, omdat het er gewoon te veel waren. Maar ik lees jullie beterschapswensen en dat helpt me. Dat doet echt deugd."

De plek waar Remco Evenepoel hard ten val kwam. Rechts in beeld staat zijn fiets nog. (Foto: Getty Images)