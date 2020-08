Arnaud Démare heeft de tweede etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Franse renner van Groupama-FDJ was de sterkste in de massasprint.

Démare troefde na 172,3 kilometer tussen Frasnes-lez-Anvaing en Wavre Caleb Ewan (tweede) af. Die Australiër van Lotto Soudal won zondag nog de openingsetappe en blijft daardoor de leider in het algemeen klassement.

Achter Démare en Ewan completeerden Daniel McLay (derde), Nacer Bouhanni (vierde) en Florian Sénéchal (vijfde) de top vijf. De Nederlanders kwamen niet in het stuk voor. Arvid de Kleijn van Riwal Readynez Cycling Team werd zondag nog knap vierde, maar kon niet opnieuw verrassen.

Niki Terpstra maakt zijn rentree in de Ronde van Wallonië. De routinier van Total Direct Energie kwam twee maanden geleden hard ten val tijdens een training, waarbij hij zijn sleutelbeen en enkele ribben brak en een klaplong en een hersenschudding opliep. Hij finishte net als zondag in het peloton.

Net als in de eerste etappe was het ook in de tweede etappe tot de slotfase wachten op spektakel. Philippe Gilbert deed op 11 kilometer van de streep nog een uiterste poging om een massasprint te voorkomen door door te trekken na een tussensprint op een heuveltje.

Gilbert kreeg titelverdediger Loic Vliegen, Zdenek Stybar en Amaury Capiot met zich mee, maar dat bleek niet voldoende, want het viertal werd 5 kilometer later weer ingerekend. Een massasprint was daarna onvermijdelijk. Ewan ging daarin te vroeg aan, waarvan Démare dankbaar profiteerde.