Tom Dumoulin benadrukt dat hij nog niet in topvorm is, maar de 29-jarige Limburger bewees vorige week in het Critérium du Dauphiné - zijn eerste WorldTour-koers in ruim een jaar tijd - dat hij op de goede weg is voor de Tour de France.

Hij reed nog een paar extra rondjes op het Altiport van Megève en eenmaal aangekomen in de mixed zone moest hij nog steeds op adem komen, zó kapot was Dumoulin na de slotrit van de Dauphiné.

"Goh, wat een dag. Wat een week", waren de eerste woorden van de renner van Jumbo-Visma. "Ik weet niet of het komt doordat ik lang niet gekoerst heb of dat het aan deze wedstrijd ligt, maar ik denk dat ik nog nooit vijf van dit soort zware etappes achter elkaar heb gereden. Ik lig er nu helemaal af."

Toch reed Dumoulin zondag op de slotklim van de Dauphiné nog knap weg bij zijn rivalen in de groep met favorieten en kwam hij als vijfde over de streep. Hij klom daardoor naar de zevende plek in het eindklassement.

Daarmee deed hij het alweer vier plaatsen beter dan een week eerder in de eindafrekening van de Tour de l'Ain, waar de Giro-winnaar van 2017 na 420 dagen zonder koers zijn rentree maakte in het peloton.

"Ik heb in totaal acht dagen keihard afgezien, echt kéíhard afgezien", aldus Dumoulin. "Maar hopelijk heeft dit me een stap dichter bij de topvorm voor de Tour gebracht."

Tom Dumoulin is voorlopig de enige Jumbo-Visma-kopman zonder vraagteken achter zijn naam voor de Tour. (Foto: Getty Images)

'Het gaat gewoon hartstikke goed'

Dumoulin is de eerste om toe te geven dat hij soms te kritisch op zichzelf is. Op vrijdag baalde hij nog flink na een mindere dag, hoewel hij ook weet dat hij terugkomt uit een flink dal. "Als ik zie dat ik nog een beetje tekortkom, hoop ik dat het liever gisteren dan vandaag al beter gaat. Maar dat is nu eenmaal niet de realiteit. En uiteindelijk gaat het gewoon hartstikke goed momenteel."

Bij Jumbo-Visma, de ploeg die hem afgelopen winter overnam van Team Sunweb, zijn ze niet verbaasd dat Dumoulin alweer op een heel hoog niveau zit. "Tom is een voormalig Giro-winnaar en een voormalige nummer twee van de Tour, dus we weten wat hij kan", zegt ploegleider Grischa Niermann tegen NU.nl.

"We zijn ervan overtuigd dat dat niveau nog steeds in hem zit. En ik denk dat hij stap voor stap ook weer die richting opgaat. We wisten dat hij wedstrijden nodig heeft om koersritme op te doen. Het was in de Dauphiné nog niet alle dagen goed, maar zeker de laatste twee ritten hebben we gezien hoe sterk Tom is."

Sepp Kuss, die zondag de slotrit van de Dauphiné won, zag zijn nieuwe ploegmaat vorige week ook steeds beter worden. "En ik denk dat hij ook flink wat vertrouwen heeft opgedaan. Na zo'n lange periode van niet koersen duurt het even voordat je weer top ben, maar ik denk dat Tom in de Tour 100 procent zal zijn."

De Ronde van Frankrijk begint op 29 augustus in Nice. Dumoulin reisde zondagavond naar Tignes, waar hij nog een weekje op hoogte zal verblijven als laatste deel van de voorbereiding op de Tour. "Ik ga daar vooral lekker uitrusten, want De Tour de l'Ain en de Dauphiné zijn echt heel zwaar geweest."

