Jumbo-Visma kreeg zaterdag in de vierde rit van het Critérium du Dauphiné een grote klap te verwerken met valpartijen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic, maar de Nederlandse ploeg sloot de laatste voorbereidingskoers voor de Tour de France zondag toch nog positief af door een ritzege van Sepp Kuss.

"Het is eeuwig zonde en ontzettend balen wat er gisteren gebeurd is met Steven en Primoz, maar vanochtend in de bus zeiden we tegen elkaar: we zijn hier om te koersen en we gaan er gewoon volle bak voor", zei Tom Dumoulin na de finish op de Altiport van Megève. "En Sepp is echt een geweldenaar, dat hij het hier nog afmaakt, op zo'n zware dag."

Jumbo-Visma leek op weg om de Dauphiné te winnen met Roglic, maar de Sloveen ging zaterdag onderuit en hij had een dag later te veel last van zijn verwondingen om nog te starten in de laatste etappe. De eindzege was daardoor buiten bereik voor de Nederlandse ploeg, maar het gaf wel de vrijheid aan Kuss en Dumoulin om voor de ritzege te gaan.

De 25-jarige Kuss viel op de slotklim op het juiste moment aan en soleerde naar de winst. "Wat er gisteren gebeurde, is heel vervelend, het was een klap voor het moraal. We moesten onze focus opeens verleggen", aldus de Amerikaan. "Maar ik probeer altijd optimistisch te blijven en voelde me goed vandaag, hoewel het een bizar zware koers was. Ik wachtte totdat de andere renners hun energie hadden verbruikt en ging er toen vol voor."

Sepp Kuss kwam solo over de finish in Megève. (Foto: Getty Images)

'Zonder zaterdag hadden we hier heel positief gestaan'

Kuss bezorgde Jumbo-Visma alweer de derde zege van de Dauphiné - Wout van Aert won de eerste rit en Roglic de tweede - en de negende overwinning van deze maand. "Ik had het begrepen als de jongens vandaag na het uitvallen van Steven en Primoz de koppen even hadden laten hangen, maar dat is niet gebeurd", stelde ploegleider Grischa Niermann tevreden vast.

"De vijf man die vandaag nog wel in koers waren, hebben zich geweldig teruggevochten. Ik denk dat alle renners ook gewoon hongerig zijn naar koersen rijden en naar succes. Het zegt genoeg over de kracht van de ploeg dat we nog een rit winnen en ook nog zevende (Dumoulin, red.) en tiende (Kuss, red.) worden in het klassement."

Toch zal het de komende dagen bij Jumbo-Visma vooral gaan over de fitheid van Kruijswijk en Roglic. "Zonder de pech van zaterdag hadden we hier nu heel positief gestaan", aldus Niermann. "Maar nu is het afwachten hoe het met Steven en Primoz gaat."

"Als we die twee mannen in de Tour moeten missen, hebben we nog steeds een ijzersterke ploeg, maar dan zitten we wel zonder twee van onze drie leiders. Daar hopen we natuurlijk niet op, maar dat blijft nu nog wel even onzeker."

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.