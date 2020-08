Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma zondag de derde etappezege in het Critérium du Dauphiné bezorgd. De Amerikaan kwam solo over de finish in de zware slotrit. De eindoverwinning werd opgeëist door de Colombiaan Daniel Felipe Martínez.

De 25-jarige Kuss reed op 8 kilometer van de meet weg uit een kopgroep en boekte zijn zesde zege in zijn carrière. Eerder won hij onder meer een rit in de Vuelta a España en schreef hij de Ronde van Utah op zijn naam.

De Jumbo-Visma-renner bleef nummer twee Martínez een kleine halve minuut voor. Tadej Pogacar finishte kort daarna als derde en Tom Dumoulin werd op 51 seconden vijfde.

Eerder bezorgden Wout van Aert en Primoz Roglic Jumbo-Visma al een etappezege in de Dauphiné en droeg de Sloveen tot zondag de leiderstrui. In de laatste etappe ging Roglic echter niet meer van start, omdat hij te veel last had van zijn verwondingen die hij zaterdag opliep bij een valpartij in de vierde rit.

Door het wegvallen van Roglic werd het een spannende strijd om de eindzege in de slotrit. Uiteindelijk bleek de 24-jarige Martínez de sterkste. In het eindklassement bleef hij Thibaut Pinot 29 seconden voor. Diens landgenoot Guillaume Martin maakte het podium compleet en Dumoulin eindigde op ruim twee minuten als zevende.

Kopgroep met grote namen rijdt vroeg weg

In de etappe over 153,5 kilometer met start en finish in Megève waren maar liefst acht cols opgenomen, waarvan één van de buiten- en één van de eerste categorie. De finish lag net als zaterdag op de Altiport, een klim van de tweede categorie.

Al vroeg in de rit koos Van Aert de aanval en de Belg van Jumbo-Visma kreeg gezelschap van veertien renners, onder wie Tom Dumoulin, Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Romain Bardet en Mikel Landa.

Tijdens de eerste beklimmingen werden verschillende aanvalspogingen in de kopgroep tenietgedaan, totdat Alaphilippe en Pavel Sivakov wegreden op de Col de la Colombière. Het duo had al snel een minuut voorsprong te pakken op de achtervolgers.

Tom Dumoulin werd vijfde in de slotrit, met in zijn spoor Lennard Kämna. (Foto: Getty Images)

Alaphilippe moet lossen uit kopgroep

Sivakov kwam op 32 kilometer van de finish hard ten val, maar de Rus kon desondanks verder. Vooraan vonden Miguel Ángel López, Tadej Pogacar, Kuss en Martínez even later de aansluiting. Op de Côte de Cordon lag het tempo te hoog voor Alaphilippe.

Op dat moment was de Dauphiné voor Nairo Quintana al voorbij. De Colombiaan moest net als Chris Froome al vroeg in de slotrit lossen en besloot op te geven.

Het kwintet vooraan begon met een voorsprong van een kleine minuut op een groepje met onder anderen Dumoulin en Pinot. Op 8 kilometer van de finish vond Kuss het niet snel genoeg gaan, waarop hij besloot om alleen verder te gaan. Hij sloeg al snel een gaatje en werd niet meer achterhaald door de concurrentie.

