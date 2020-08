Caleb Ewan heeft zondag de eerste etappe van de Ronde van Wallonië gewonnen. De Australische renner van Lotto Soudal was de sterkste in de massasprint.

Ewan bleef na 187 kilometer tussen Soignies en Templeuve Sam Bennett (tweede) en Tim Merlier (derde) en de verrassend goed sprintende Arvid de Kleijn (vierde) voor. De Nederlander van Riwal Readynez Cycling Team hield onder anderen Nacer Bouhanni (vijfde) en Arnaud Démare (zevende) achter zich.

De 26-jarige Ewan boekte zijn vierde zege van het seizoen. Hij was eerder de beste in twee etappes in de Tour Down Under en een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij greep door de overwinning in de Ronde van Wallonië vanzelfsprekend ook de leiding in het algemeen klassement.

Niki Terpstra maakt zijn rentree in de Ronde van Wallonië. De routinier van Total Direct Energie kwam twee maanden geleden hard ten val tijdens een training, waarbij hij zijn sleutelbeen en enkele ribben brak en een klaplong en een hersenschudding opliep. Hij finishte in het peloton.

De openingsetappe van de Ronde van Wallonië kende een voorspelbaar koersverloop. Vijf renners (Julien Duval, Dries De Bondt, Jens Reynders, Julien Van den Brande en Tom Paquot) vormden al snel een kopgroep en kregen een voorsprong van maximaal vijf minuten op het peloton.

Op 30 kilometer van de streep was de samensmelting een feit en werd duidelijk dat een massasprint de beslissing moest brengen. Daarin leek Bennett iedereen af te troeven, maar hij werd op het laatste moment nog voorbijgestreefd door de perfect timende Ewan.