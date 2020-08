Professionele wielerploegen willen dat er zo snel mogelijk een nieuwe organisatie wordt opgetuigd die de veiligheid tijdens koersen controleert en handhaaft. Volgens Jumbo-Visma-teambaas Richard Plugge heeft de reeks van ernstige incidenten in de afgelopen weken aangetoond dat er nu echt wat moet gebeuren.

"Het moet écht veel veiliger voor onze renners", zei Plugge zondag voor de start van de slotrit van het Critérium du Dauphiné. "Ik heb hier veel over gesproken met diverse teambazen en die zeggen allemaal hetzelfde: we kunnen onze renners niet blijven blootstellen aan gevaren. Natuurlijk vinden ook de renners dat. Het is nu wel een keer klaar."

Onveilige situaties tijdens wedstrijden, gevaarlijke parcoursen en harde valpartijen zijn van alle tijden in het wielrennen, maar deze maand is de discussie over de veiligheid in de sport weer flink opgelaaid door meerdere ernstige situaties.

Zo ging Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen heel hard onderuit in een massasprint op een aflopende aankomst, brak de Duitser Maximilian Schachmann in de Ronde van Lombardije zijn sleutelbeen doordat een personenauto op het parcours was gekomen en moest Steven Kruijswijk zaterdag in de vierde rit van de Dauphiné afstappen door een val in een afdaling die ploegmaat Tom Dumoulin "levensgevaarlijk" en "volslagen belachelijk" noemde.

"Normaal heeft de ASO (de organisator van de Dauphiné en de Tour de France, red.) het echt goed voor elkaar, maar deze afdaling had minimaal geneutraliseerd moeten worden. Dat was niet het geval en dan gebeurt er dit met Steven. Dat is gewoon niet oké", aldus Plugge.

"Wielrennen is een gevaarlijke sport, dat is wel duidelijk. Maar ik denk dat wij als ploegen en als professionele sport de veiligheid meer in eigen hand moeten nemen. Want het moet gewoon anders."

Steven Kruijswijk viel zaterdag in een afdaling vol grind en gaten in de weg. (Foto: Getty Images)

'Regels moeten gecontroleerd worden'

Momenteel is de veiligheid in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de koersorganisatie. Die wordt gecontroleerd door de wedstrijdcommissaris van de internationale wielerunie UCI. Volgens Plugge, die ook vicevoorzitter is van de belangenvereniging van professionele wielerteams AIGCP, willen de ploegen dat er een nieuw, professioneel bedrijf komt dat de veiligheid van parcoursen op voorhand checkt.

"Er zijn nu al allemaal regels en richtlijnen, maar die moeten wel gecontroleerd worden. En het is duidelijk dat dat nu niet gebeurt. We rijden op de openbare weg, dat is een gegeven en dat maakt het lastig. Maar dan nog heb je wel minimale veiligheidsvereisten waar je aan kunt voldoen."

Plugge pleit ervoor dat er een ondergrens moet komen waaraan bijvoorbeeld de laatste kilometer van een massasprint of de geplaatste hekken aan moeten voldoen. "En dat wordt gecontroleerd door het professionele bedrijf, dat kan zeggen: beste organisatie, dit is niet veilig genoeg, je hebt nog een dag om het op te lossen. Of zelfs: zo kunnen we niet koersen."

De teambaas van Jumbo-Visma wil zo snel mogelijk met alle betrokken partijen tot overeenstemming te komen voor dit plan. "Dit had er eigenlijk al moeten zijn. Maar hopelijk lukt het in de winter om dit op te zetten en loopt het vanaf volgend seizoen."

De renners maakten zondag in de slotrit van de Dauphiné al een statement door te vragen of de eerste 10 kilometer geneutraliseerd kon worden. "De renners willen een duidelijk signaal van protest afgeven richting de koersorganisaties en de UCI na de ernstige valpartijen en ongelukken van de afgelopen weken", schreef vakbond CPA in een verklaring. "De renners willen meer aandacht voor hun veiligheid."