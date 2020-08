Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is geschrokken van de zware valpartij van Remco Evenepoel zaterdag in de Ronde van Lombardije. De twintigjarige Belgische renner heeft een bekkenbreuk en gekneusde long opgelopen.

Evenepoel miste in de slotfase van de koers in een afdaling een bocht en sloeg over de kop. Hij dook over de reling van een brug en kwam na een val van enkele meters op de grond terecht. Hij raakte niet buiten bewustzijn.

"Het eerste wat Remco zei, was "sorry". Hij is natuurlijk een beetje in shock, dat is normaal. Maar al bij al gaat het goed. Hij gaat er op zijn Remco's mee om. Ik zou gewonnen hebben", zei hij ook. Maar dat is nu niet belangrijk. Wel dat we er nu nog om kunnen lachen", zei Lefevere tegen Sporza.

"Hij dacht er ook aan om zijn ouders gerust te stellen met de telefoon van de dokter en hij stond er ook op om een videoboodschap in te spreken voor zijn ploeggenoten."

Evenepoel moest de afgelopen nacht doorbrengen in het ziekenhuis in Como, maar wordt zondag als alles goed loopt overgevlogen naar België. Hij moet eerst nog een aantal onderzoeken ondergaan, maar maakt het naar omstandigheden goed.

'Organisatie mag nadenken of die afdaling nog wel verantwoord is'

Lefevere was behoorlijk kritisch op organisator RCS van de Ronde van Lombardije, omdat er op de plek van het incident van Evenepoel op zo'n 40 kilometer van de finish vooraf geen veiligheidsmaatregelen waren genomen.

"Ik moet leren om te zwijgen, want ik heb een stoute bek. Maar de organisatie mag toch eens nadenken of die afdaling nog wel verantwoord is. Ze kunnen die twee bochten, waar eerder ook De Plus en Bakelants zijn gecrasht, misschien beveiligen met een kussen of skinetten. Daarmee red je levens."

Het was de tweede keer deze maand dat een renner van Deceuninck-Quick-Step hard ten val kwam. In de Ronde van Polen ging het mis voor Fabio Jakobsen, die na zijn crash enkele dagen in kunstmatige coma werd gehouden.

"We zijn voor de tweede keer in tien dagen tijd door een klein gaatje gekropen. Als je live naar die salto kijkt, dan denk je meteen: wat nu? Voor hetzelfde geld lag hij nu ergens anders dan hier", besloot Lefevere.

De plek waar Remco Evenepoel hard ten val kwam. Rechts in beeld staat zijn fiets nog. (Foto: Getty Images)