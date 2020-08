Primoz Roglic gaat zondag niet meer van start in het Critérium du Dauphiné. De kopman van Jumbo-Visma, die de leider was in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers, heeft te veel last van zijn verwondingen die hij zaterdag opliep bij een valpartij in de vierde etappe.

"Primoz heeft een behoorlijke knal gemaakt. We hebben gisteravond goed gekeken hoe het met hem is en het is beter om hem vandaag niet te laten starten, om goed te kunnen kijken hoe hij hiervan herstelt", zei teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma voor de start van de vijfde en laatste rit.

Roglic, die op zijn zijkant viel en flink wat schaafwonden en blauwe plekken opliep, heeft vooral last van zijn heup. "Hij is te geblesseerd om vandaag te rijden", benadrukte Plugge.

De Sloveen is een van de drie beoogde kopmannen van Jumbo-Visma voor de Tour de France, die op 29 augustus van start gaat in Nice. Plugge kon zondagochtend nog niet zeggen of Roglic moet vrezen voor zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk.

"De komende dagen moeten uitwijzen of we ons zorgen moeten maken voor de Tour. Primoz gaat nu goed rusten, nog een keer onderzocht worden en dan kijken we hoe zijn status is."

Primoz Roglic ging op een recht stuk weg onderuit in aanloop naar de Montée de Bisanne. (Foto: Getty Images)

Roglic reed vierde etappe wel uit

Roglic ging zaterdag in aanloop naar de Montée de Bisanne, de voorlaatste klim van de etappe, tegen de vlakte op een recht stuk weg. Omdat hij zich duizelig voelde, stapte hij even in de ploegleiderswagen om tot rust te komen. Na een paar minuten vervolgde hij zijn weg en werd hij door ploeggenoot Wout van Aert teruggebracht in het peloton.

Roglic liep geen schade op in het klassement en kwam in de groep met favorieten over de streep op het Altiport van Megève, maar volgens ploegleider Grischa Niermann was wel duidelijk dat hij hard was gevallen en dat de kans bestond dat hij zondag niet meer zou opstappen.

Eerder op zaterdag kreeg Jumbo-Visma al een domper te verwerken door de zware valpartij van Steven Kruijswijk in de afdaling van de Col de Plain Bois. De 33-jarige Brabander, die vorig jaar als derde eindigde in de Tour, moest opgeven met een schouder uit de kom en is een twijfelgeval voor de Tour.

Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag met een bergrit over 153,5 kilometer naar Megève. Door de afmelding van Roglic, die donderdag nog de tweede etappe won, gaat Thibaut Pinot als klassementsleider van start in de vijfde en laatste etappe in de Franse rittenkoers. Tom Dumoulin, met een elfde plaats de beste Nederlander in het klassement, staat 1.49 minuut achter de Franse klimmer.

