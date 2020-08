Jumbo-Visma leefde twee weken in een overwinningsroes, maar daar kwam zaterdag door valpartijen van Steven Kruijswijk en Primoz Roglic in de vierde rit van het Critérium du Dauphiné hardhandig een einde aan. De vraag is nu wat voor gevolgen dit heeft voor de Tour de France en de daar verwachte strijd met Team INEOS.

"We hebben weleens betere dagen gehad", verzuchtte Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann een uur na de finish van een etappe die Tom Dumoulin simpelweg "een kutdag" had genoemd.

Sinds de herstart van de WorldTour op 1 augustus domineerde Jumbo-Visma bijna in elke koers waar het aan de start stond. Wout van Aert was de beste in de Italiaanse klassiekers Strade Bianche en Milaan-San Remo, Primoz Roglic toonde zich in de Tour de l'Ain en de eerste drie dagen van de Dauphiné de beste klassementsrenner en bergop was de Nederlandse formatie ook in de breedte duidelijk sterker dan de grote rivaal Team INEOS.

Het beloofde veel voor de Ronde van Frankrijk, die over twee weken begint in Nice, maar zoals altijd in het wielrennen kunnen de beste plannen door één ongelukkig moment worden doorkruist.

Of twee ongelukkige momenten in dit geval, want in de voorlaatste etappe van de Dauphiné moest eerst Kruijswijk afstappen nadat bij een val zijn schouder uit de kom raakte en niet veel later lag ook Roglic op de grond. De Sloveen reed de rit uit en behield zelfs de leiderstrui, maar zijn deelname aan de slotetappe is onzeker.

"Er is maar weer eens gebleken dat er van alles kan gebeuren in deze sport", aldus Niermann. "Voor de rit van zaterdag hadden we zeven 100 procent fitte renners en nu hebben we twee twijfelgevallen. Het hoort bij het wielrennen, maar ik hoop dat we niet nog meer van deze vervelende valpartijen zullen hebben."

'Twee dagen geleden leek Jumbo-Visma onverslaanbaar'

Bij Team INEOS was er de afgelopen weken naar buiten toe geen sprake van paniek, maar natuurlijk zag de rijkste ploeg uit het peloton ook dat de belangrijkste concurrent voor de Tour wel heel sterk uit de coronapauze was gekomen.

"Jumbo-Visma rijdt als team op een heel, heel hoog niveau", erkent Team INEOS-ploegleider Gabriel Rasch. "Twee dagen geleden had je zelfs kunnen denken dat ze onverslaanbaar waren. Maar stuff happens, dat is wielrennen. Het is ook gewoon ontzettend moeilijk om het sterkste team te zijn en om een leiderstrui te verdedigen. Laten we afwachten of Jumbo-Visma over vier weken in de slotweek van de Tour nog steeds op dit niveau zit."

Team INEOS, dat in zeven van de laatste acht Tours de gele trui naar Parijs bracht, heeft echter ook zijn eigen problemen. Zo hebben Geraint Thomas en Chris Froome, samen goed voor vier Tour-zeges, de afgelopen weken laten zien dat ze nog niet de benodigde topvorm hebben. "Ze zijn hier in de Dauphiné nog niet goed genoeg, ze moeten absoluut beter worden", oordeelt Rasch. "Maar ik ben optimistisch dat ze dat gaat lukken voor de Tour-start."

Bovendien begon Egan Bernal, de Tour-winnaar van vorig jaar, zaterdag niet meer aan de vierde rit vanwege lichte rugklachten. "We hadden het gevoel dat hij voldoende koersdagen heeft gehad voor de Tour", aldus Rasch. "Egan had de etappe waarschijnlijk wel kunnen rijden, maar we wilden er zeker van zijn dat hij genoeg tijd heeft om zich goed te laten behandelen voor de Tour. Want die wedstrijd is echt belangrijk voor ons."

De Dauphiné wordt zondag afgesloten met wederom een zware bergrit. In de etappe van 15,3,5 kilometer zijn liefst acht cols opgenomen, waarvan één van de buiten- en één van de eerste categorie. De finish ligt net als zaterdag op de Altiport van Megève.

