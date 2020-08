Voor Mathieu van der Poel kwam zijn tiende plaats bij zijn debuut in de Ronde van Lombardije als een verrassing. De kopman van Alpecin-Fenix had het zaterdag wel zwaar in het Italiaanse wielermonument.

"Zoals voorspeld werd het vandaag een enorm lastige wedstrijd", blikt Van der Poel terug op de koers. "Maar ik heb mezelf verrast vandaag. Het tempo in de wedstrijd lag ontzettend hoog, maar ik bleef bij de laatste tien in het spoor van de echte klimmers. Dat had ik niet verwacht."

De 25-jarige Nederlander miste op de Muro di Sormano, de zwaarste beklimming van de koers, de slag, maar probeerde het gat met de koplopers nog te dichten. Hij wist echter net niet aan te sluiten, zag de kopgroep weer uit zicht verdwijnen en kwam op circa zesenhalve minuut van winnaar Jakob Fuglsang over de finish.

Voorafgaand aan de Ronde van Lombardije dichtte Van der Poel zichzelf geen enkele kans toe op de overwinning en ook na de zijn tiende plek bij zijn debuut verwacht hij de koers niet snel te winnen. "Of ik hier ooit echt kan meedoen voor de overwinning? Dat wordt heel moeilijk."

De drievoudig wereldkampioen veldrijden merkt wel dat hij progressie boekt. "Mijn gevoel vandaag was opnieuw beter dan woensdag", doelt hij op de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte, waarin hij derde werd. "Stilaan sta ik waar ik wil staan. Dit resultaat is zeker een opsteker naar de kampioenschappen toe."

"Volgende week zal voor mij een rustigere week worden, maar hier en daar zal ik in mijn training de nodige accenten leggen naar de volgende wedstrijden", besloot Van der Poel, die op 7 september in de Tirreno-Adriatico aan zijn volgende koers begint. Daarna staat hij onder meer aan de start van de Amstel Gold Race, die hij vorig jaar won.

Het Trek-Segafredo van Mollema had na de beslissende slag drie man in de kopgroep. (Foto: Getty Images)

Mollema 'klein beetje teleurgesteld' met vierde plek

In Lombardije verdedigde Bauke Mollema zijn titel. De Groninger maakte na de beslissende slag op de Muro di Sormano deel uit van de kopgroep, maar haakte af op de Civiglio en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.

"Ik ben een klein beetje teleurgesteld door net niet op het podium te eindigen, maar er waren drie renners sterker", aldus de renner van Trek-Segafredo. "Ik voelde me vrij goed, alleen de hitte in de finale was iets te veel voor mij. Maar ik denk dat dat voor iedereen gold als je de grote tijdverschillen in de top tien bekijkt."

Zo eindigde Mollema al op één minuut en negentien seconden van Fuglsang. Achter hem eindigden zijn Italiaanse ploeggenoten Giulio Ciccone en Vincenzo Nibali als respectievelijk vijfde en zesde.

"Als ploeg reden we sterk door als vierde, vijfde en zesde te eindigen. Zelfs na de Ghisallo hadden we vooraan nog vijf man over en daarna ontplofte de koers. Ik denk dat we op de goede weg zijn voor de grote rondes", besluit Mollema, die zich nu gaat voorbereiden op de Tour de France.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.