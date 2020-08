Maximilian Schachmann heeft zaterdag in de Ronde van Lombardije zijn sleutelbeen gebroken. De renner van BORA-hansgrohe werd in de slotfase van de Italiaanse klassieker aangereden door een personenauto. De UCI is inmiddels een onderzoek gestart.

De 26-jarige Schachmann reed in de laatste kilometers alleen als achtervolger op de voorste renners. De Duitser wilde in een afdaling een bocht naar links nemen, maar werd volledig verrast door een personenauto die op het parcours reed.

Schachmann kon niet meer uitwijken, klapte vol tegen het voertuig aan en kwam ten val. De winnaar van Parijs-Nice kon zijn weg nog wel vervolgen en eindigde als zevende.

Na de race ging Schachmann naar het ziekenhuis voor controle. Daar werd een gebroken sleutelbeen geconstateerd. Het is niet duidelijk hoelang de BORA-renner uit de roulatie is.

De crash van Schachmann was niet de enige opmerkelijke valpartij in Lombardije. Remco Evenepoel dook eerder in de koers over de reling van een brug en viel enkele meters naar beneden. De Belg hield daar een bekkenbreuk en een gekneusde long aan over. Zijn seizoen lijkt voorbij.

Maximilian Schachmann zette wel zijn beste klassering neer in Lombardije. (Foto: Getty Images)

UCI stelt onderzoek in

De internationale wielerbond UCI liet zaterdagavond weten een onderzoek te zijn gestart naar de aanrijding van Schachmann.

"Wedstrijden van de WorldTour zijn van het hoogste niveau en moeten te allen tijde op afgesloten wegen gereden worden", zo valt te lezen in de verklaring.

"De UCI overweegt een klacht in te dienen bij de disciplinaire commissie tegen koersorganisator RCS Sport", aldus de wielerbond.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de aanrijding van Schachmann te bekijken.