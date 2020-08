Het is nog onzeker of Primoz Roglic zondag zal starten in de vijfde en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné. De klassementsleider kwam zaterdag ten val in de vierde rit en was daardoor even heel duizelig. Bovendien heeft hij flink wat blauwe plekken en schaafwonden.

Roglic, die wel gewoon in dezelfde groep als zijn rivalen over de streep kwam, bleef na de finish op het Altiport van Megève nog lang in het gebiedje achter het podium, samen met onder anderen ploegleider Grischa Niermann en later ook teambaas Richard Plugge van Jumbo-Visma. Uiteindelijk liep de Sloveen na een klein uur moeizaam naar de auto die hem naar het hotel bracht.

"Primoz heeft geen krimp gegeven en de etappe goed uitgereden, maar hij is hard gevallen", vertelde Niermann. "We moeten even kijken hoe het gaat met zijn verwondingen."

Duidelijk is dat Jumbo-Visma met het oog op de Tour de France, die al over twee weken begint, geen risico zal nemen met Roglic, ook al heeft hij zondag goede papieren om de Dauphiné te winnen.

"Het is mogelijk dat Primoz morgen niet meer zal opstappen", erkende Niermann. "Als we een risico lopen voor de Tour, zal hij niet starten. Uiteraard hopen we daar niet op, maar ik denk dat we het pas morgenvroeg definitief weten."

Primoz Roglic direct na zijn val. (Foto: Getty Images)

Roglic moest na val even gaan zitten

Roglic ging in aanloop naar de Montée de Bisanne, de voorlaatste klim van de dag, naar de grond op een recht stuk weg. Ploeggenoot Wout van Aert was net even gestopt om te plassen en zag zijn kopman vervolgens heel even in de ploegleidersauto stappen.

"In eerste instantie dacht ik dat Primoz uit de koers zou stappen, want hij was heel duizelig", aldus Van Aert. "Het was waarschijnlijk een flinke klap en hij moest echt even gaan zitten, dat is altijd wat eng."

"Het zag er echt even niet goed uit", zei ook Niermann. "Maar uiteindelijk herpakte hij zich heel snel. We hadden natuurlijk ook niet heel veel tijd, want de koers ging door."

Roglic stapte weer op en werd door Van Aert vrij snel teruggebracht naar de groep met favorieten. "Toen we weer aansloten bij de anderen, zag ik direct dat hij met zijn hoofd weer volledig bij de koers was", aldus de Belg. "Hij is een groot kampioen, zelfs met een paar krassen gaat hij door en focust hij zich op wat hij moet doen."

De Dauphiné wordt zondag afgesloten met opnieuw een zware bergrit. In de etappe van 153,5 kilometer zijn liefst acht cols opgenomen, waarvan één van de buiten- en één van de eerste categorie. De finish ligt net als zaterdag op de Altiport van Megève. Als Roglic van start gaat, verdedigt hij in het klassement een voorsprong van veertien seconden op de Franse nummer twee Thibaut Pinot.

