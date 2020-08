Jakob Fuglsang heeft zaterdag de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. De Deen van Astana kwam na 231 kilometer van Bergamo naar Como solo over de finish in het Italiaanse wielermonument. Titelverdediger Bauke Mollema eindigde als vierde.

De 35-jarige Fuglsang reed op het laatste klimmetje weg bij George Bennett en bleef de renner van Jumbo-Visma 31 seconden voor. De Rus Aleksandr Vlasov, ploeggenoot van Fuglsang, eindigde als op 51 tellen als derde.

Mollema, die de Ronde van Lombardije vorig jaar als eerste Nederlander in 38 jaar won, moest op de Civiglio afhaken uit de kopgroep en kwam op één minuut en negentien seconden binnen als vierde. Mathieu van der Poel eindigde bij zijn debuut als tiende op meer dan zes minuten van de winnaar.

Voor Fuglsang is het de tweede keer in zijn carrière dat hij een wielermonument wint. Vorig jaar triomfeerde hij in Luik-Bastenaken-Luik. Ook pakte de Astana-renner tweemaal de eindzege in het Critérium du Dauphiné en won hij onder meer een etappe in de Vuelta a España.

De 114e editie van de Ronde van Lombardije zorgde voor een aantal chaotische momenten. Zo viel Remco Evenepoel enkele meters naar beneden en werd Maximilian Schachmann in de finale aangereden door een personenauto.

Mollema blijft vooraan over na serieuze schifting

De eerste uren van de koers, die vanwege de coronapandemie was verplaatst van oktober naar augustus, werden gekleurd door een kopgroep van elf renners. Zij kregen de ruimte van het peloton en namen een voorsprong van maximaal vierenhalve minuut.

Het verschil liep halverwege de wedstrijd snel terug, waardoor ze een voor een werden ingerekend. Nog voor de Madonna del Ghisallo werd de Canadees James Piccoli als laatste vluchter gegrepen.

Even later werd op de Muro di Sormano, de zwaarste beklimming van de koers, een serieuze schifting gemaakt. Vooraan bleven met Mollema, Evenepoel, Vincenzo Nibali, Fuglsang, Bennett, Giulio Ciccone en Vlasov zeven renners over.

Niet veel later ging Evenepoel hard onderuit. Het Belgische toptalent miste een bocht in de afdaling, sloeg over de kop en viel enkele meters naar beneden. Hij was bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar bleek dat hij een bekkenbreuk en een gekneusde long had opgelopen.

Mollema en zijn ploeggenoot Ciccone komen net tekort in hun jacht op de koplopers. (Foto: Getty Images)

Van der Poel weet gat net niet te dichten

Van der Poel reed in eerste instantie op achterstand, maar probeerde het gat met de koplopers toch nog te dichten. De kopman van Alpecin-Fenix slaagde daar echter net niet in en zag zijn achterstand uiteindelijk weer flink oplopen.

Op de Civiglio reden Fuglsang en Vlasov samen met Jumbo-Visma-renner Bennett weg van de andere drie koplopers. Trek-Segafredo-renners Mollema en Ciccone slaagden er net niet meer in om terug te komen, terwijl hun ploeggenoot Nibali op nog grotere achterstand kwam.

Vlasov moest op het laatste klimmetje lossen, waarna Fuglsang op 6 kilometer van de finish ook Bennett achterliet. Hij sloeg al snel een gaatje en werd niet meer achterhaald door de Nieuw-Zeelander.

Nadat Fuglsang al was gefinisht, werd Schachmann nog aangereden door een personenauto die op het parcours reed. De Duitser kon weliswaar verder en eindigde als zevende, maar later werd duidelijk dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken.

