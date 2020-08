Tom Dumoulin heeft zaterdag hard geoordeeld over een deel van het parcours van de vierde rit in het Critérium du Dauphiné. In de afdaling van de eerste beklimming kwam Jumbo-Visma-ploeggenoot Steven Kruijswijk ten val, wat tot opgave leidde.

"Het was gewoon een kutdag", vatte Dumoulin vlak na de finish samen. "Ik hoop dat Steven oké is. Die afdaling was volslagen belachelijk. Ik ben er superkwaad over. Dit mag nooit gebeuren."

"Die eerste paar kilometer waren le-vens-gevaarlijk. Overal lag grind, overal waren diepe putten en gaten. We gingen bijna 15 procent naar beneden. Het sloeg werkelijk nergens op. Dat dit nog kan gebeuren in het moderne wielrennen is werkelijk een schande."

Onduidelijk is nog of deelname aan de Tour de France in gevaar komt voor Kruijswijk, wiens schouder uit de kom raakte bij zijn val. "Het kost hem sowieso de Dauphiné en de meest ideale voorbereiding op de Tour. En misschien kóst het hem zelfs de Tour. Laten we hopen van niet."

Steven Kruijswijk na zijn valpartij in de afdaling. (Foto: Getty Images)

'Heb val van Roglic niet gezien'

Jumbo-Visma beleefde een pechdag in de Dauphiné, want niet alleen Kruijswijk, maar ook klassementsleider Primoz Roglic ging onderuit. De Sloveen smakte in aanloop naar de zwaarste klim van de dag tegen het asfalt en kon zijn weg - met flink wat schaafwonden op zijn lichaam - vervolgen.

"Dat heb ik niet gezien. Het was op een onbewaakt moment in een vallei. Ik zat na een plaspauze tussen de auto's om terug te komen in het peloton en ineens lag hij daar. Het was ook niet de tijd om het erover te hebben, want de finale ging beginnen", aldus Dumoulin.

De Limburger reed opnieuw in dienst van de in vorm verkerende Roglic. Hij was te spreken op de manier waarop Jumbo-Visma opnieuw de koers domineerde. "Gelukkig had ik een heel goede dag, dus het was fijn dat ik er nog bij zat in de finale. We hebben als ploeg supergoed gecontroleerd en tonen dat we een heel sterk collectief zijn."