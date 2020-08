Remco Evenepoel is zaterdag hard gevallen in de Ronde van Lombardije. De Belg van Deceuninck-Quick-Step sloeg bij een brug over de kop en viel enkele meters naar beneden. Hij is bij bewustzijn en overgebracht naar het ziekenhuis in Como.

De twintigjarige Evenepoel miste in de afdaling een bocht en sloeg over de kop. Hij dook over de reling van een brug en kwam na een val van enkele meters op de grond terecht.

De organisatie van de Ronde van Lombardije liet twintig minuten na de val weten dat Evenepoel bij bewustzijn is. Hij is door medisch personeel uit het ravijn gehaald en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Evenepoel maakte op een goede 40 kilometer van de streep nog deel uit van de kopgroep. Het toptalent gold als een van de favorieten voor de winst.

Het is de tweede keer deze maand dat een renner van Deceuninck-Quick-Step hard ten val komt. In de Ronde van Polen ging het mis voor Fabio Jakobsen, die na zijn val enkele dagen in kunstmatige coma werd gehouden.

Jakob Fuglsang soleerde uiteindelijk naar de zege in de Ronde van Lombardije. Titelverdediger Bauke Mollema werd vierde.

Voor gebruikers van de app: tik op de tweet voor de video.