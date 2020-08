Jumbo-Visma kende zaterdag een teleurstellende dag in het Critérium du Dauphiné. In de vierde etappe, die werd gewonnen door de Duitser Lennard Kämna, kwamen klassementsleider Primoz Roglic en Steven Kruijswijk beiden ten val.

Kruijswijk moest al vroeg in de etappe opgeven na een valpartij in de afdaling van de Col de Plan Bois, de eerste beklimming van de dag. Zijn schouder raakte daarbij uit de kom.

Bij de val van Kruijswijk bleef het niet voor Jumbo-Visma, want ook klassementsleider Roglic smakte in de aanloop naar de Montée de Bisanne, een klim van de buitencategorie, tegen het asfalt. Hij kwam ervan af met enkele schaafwonden en sloot snel weer aan in het peloton.

Roglic hield wel zijn leiderstrui vast. De Sloveen eindigde op circa drie minuten in de favorietengroep en behoudt in het klassement zijn voorsprong van veertien seconden op nummer twee Thibaut Pinot. De Fransman Guillaume Martin nam de derde plek over van Emanuel Buchmann, die opgaf na een valpartij.

Tom Dumoulin finishte in de favorietengroep als dertiende en klimt in het klassement naar de elfde plaats. De Limburger heeft ruim twee minuten achterstand op ploeggenoot Roglic.

De 23-jarige Kämna sprong op de slotklim weg uit een kopgroep en soleerde naar zijn eerste overwinning uit zijn carrière. De renner van BORA-hansgrohe bleef de Spanjaard David de la Cruz 41 seconden voor. Julian Alaphilippe werd op een kleine minuut derde.

Bernal gaat niet van start vanwege rugklachten

In de vierde etappe legde het peloton 153 kilometer af van Ugine naar Megève. Onderweg moesten de renners zes beklimmingen, waaronder een van de buitencategorie en twee van de eerste categorie bedwingen. De finish lag op een klim van de tweede categorie.

Al voor de start van de rit werd duidelijk dat Egan Bernal niet meer op de fiets zou stappen. De Colombiaanse kopman van Team INEOS, die over twee weken de jacht op titelprolongatie in de Tour de France wil beginnen, kampt met rugklachten.

Julian Alaphilippe en Thomas De Gendt gaven kleur aan de etappe door al in de openingsfase in de aanval te gaan. Het duo kreeg uiteindelijk gezelschap van dertien andere renners, onder wie Dylan van Baarle. Zij bouwden een voorsprong van maximaal vijf minuten op.

Na de Montée de Bisanne bleven acht vluchters over, die in de finale nog een voorsprong van ruim twee minuten hadden op de door Jumbo-Visma aangevoerde favorietengroep. Op de slotklim naar Megève sprong Kenny Elissonde als eerste weg uit de kopgroep, maar werd hij even later gepasseerd door Lennard Kämna. Hij hield stand en kwam solo over de finish.

Het Critérium du Dauphiné wordt zondag afgesloten met een 153 kilometer lange bergrit met start en finish in Megève. Na onder meer een beklimming van de hoogste en de eerste categorie ligt de aankomst op een klim van de tweede categorie.

