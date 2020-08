Steven Kruijswijk heeft zaterdag moeten opgeven in het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma kwam in de afdaling ten val, waarbij zijn schouder uit de kom raakte. Mogelijk heeft de crash gevolgen voor zijn deelname aan de Tour de France.

Kruijswijk ging in de afdaling van de Col de Plan Bois, de eerste beklimming van de vierde rit, samen met BORA-hansgrohe-kopman Emanuel Buchmann onderuit. Buchmann, de nummer drie van het klassement, moest eveneens opgeven.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de val de Tour-ambities van Kruijswijk en Jumbo-Visma een knauw geeft. De schade bij de nummer drie van de Ronde van Frankrijk van vorig jaar zal nader onderzocht worden.

De val van Kruijswijk is in ieder geval een flinke domper voor het ambitieuze Jumbo-Visma, dat met de Brabander, Tom Dumoulin én Primoz Roglic drie kopmannen opstelde in de Dauphiné en dat ook van plan is in de Tour, die op 29 augustus begint.

Vooral Roglic maakt vooralsnog grote indruk. De Sloveen toonde eerder al zijn vorm, won in de Dauphiné de eerste bergrit en draagt de leiderstrui in de Franse rittenkoers. Met Buchmann, die als nummer drie twintig seconden toegaf, valt een van zijn grootste concurrenten weg.

Kruijswijk en Buchmann zijn niet de eerste grote namen die opgeven in de Dauphiné. Eerder op de dag ging Team INEOS-kopman Egan Bernal wegens rugklachten niet meer van start.