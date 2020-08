Critérium du Dauphiné ·

Nog 40 km - In de kopgroep moet Dylan van Baarle lossen. De klassieke renner van INEOS is natuurlijk geen hoogvlieger in het hooggebergte en dat is hier duidelijk te zien. De kopgroep is nog met acht man over, maar de voorsprong verdampt door de tempoversnelling van Bahrain-McLaren in de groep met favorieten. Het verschil is nog maar ruim 2 minuten.