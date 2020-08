Egan Bernal gaat zaterdag niet meer van start in de vierde etappe van het Critérium du Dauphiné, zo maakt de organisatie van de rittenkoers bekend. De Colombiaan van Team INEOS kampt met rugklachten.

Bernal stond zevende in het klassement van de belangrijkste voorbereidingskoers richting de Tour de France, die op 29 augustus van start gaat. Hij verloor in de tweede en derde etappe al de nodige tijd op klassementsleider Primoz Roglic, zijn grote concurrent in Frankrijk.

Het is niet duidelijk of de regerend Tour-winnaar over twee weken aan de start kan staan in de Ronde van Frankrijk om zijn titel te verdedigen.

INEOS-ploeggenoot Geraint Thomas bevestigde voor de start van de vierde etappe aan journalisten dat de Colombiaan vanwege rugklachten niet meer op de fiets stapt. De Welshman verwacht dat Bernal wel aan de start van de Tour zal staan.

"Hij heeft een beetje last van zijn rug en is niet 100 procent fit. Hij heeft echter al behoorlijk wat koersdagen erop zitten, dus het is meer uit voorzorg", aldus Thomas.

Dumoulin: 'Bernal misschien niet eens eerste belager'

Bernal gold in de Dauphiné als belangrijkste kopman van INEOS en was als zodanig de grootste concurrent van het sterke Jumbo-Visma-blok, met naast Roglic ook Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk als kopmannen. Dumoulin zag echter dat de Colombiaan al niet in goede doen was.

"Bernal was de laatste twee dagen al niet de allerbeste. Sowieso niet de allerbeste Bernal en misschien ook niet eens de eerste belager", aldus Dumoulin voor de start van de vierde etappe. "Wat dat betreft verandert er weinig aan onze tactiek."