Hoewel de organisatie van de Ronde van Lombardije Mathieu van der Poel op het lijstje met kanshebbers heeft gezet voor de klassieker van zaterdag, dicht de 25-jarige Nederlander zichzelf geen enkele kans toe in het Noord-Italiaanse wielermonument.

"Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat deze koers te lastig is voor mij", zegt Van der Poel. "Het is zo goed als onmogelijk dat ik hier ga winnen, zeker als je kijkt naar het type renner dat meedoet. Het zal van een echte klimmer moeten komen."

De 231 kilometer lange Ronde van Lombardije, die vorig jaar gewonnen werd door Bauke Mollema, voert het peloton in de laatste 60 kilometer over de iconische en zeer lastige cols Madonna del Ghisallo (8,7 kilometer à 5,2 procent), Muro di Sormano (7,2 kilometer à 8,4 procent), Civiglio (4,1 kilometer à 10 procent) en San Fermo della Battagli (2,9 kilometer à 6,7 procent).

Op dat soort beklimmingen is de 74 kilo zware Van der Poel normaal gesproken kansloos tegen klimmers die minstens 10 kilo lichter zijn. "Het doel is om de Muro di Sormano te overleven, maar dat gaat al heel moeilijk worden", aldus de kopman van Alpecin-Fenix. "En daarna is het nog niet gedaan met het klimmen, dus ik ben zeker geen favoriet."

"Maar misschien kan ik op een heel goede dag wel mijn ploeggenoten helpen", doelt Van der Poel op klimmers als Floris De Tier en Louis Vervaeke. "We hebben echt een paar jongens die goed bergop kunnen en die erg lang kunnen overleven. Het doel moet denk ik zijn om iemand van onze ploeg in de top tien te krijgen."

Het profiel van de Ronde van Lombardije. (Foto: RCS Sport)

'Lombardije maakt me sterker voor NK en EK'

Van der Poel, die vorige week teleurstellend dertiende werd in Milaan-San Remo, hoopt in de Ronde van Lombardije vooral koershardheid op te doen richting de NK (23 augustus) en de EK (26 augustus).

"Deze koers zal me sowieso sterker maken richting de kampioenschappen. Ik heb wedstrijden nodig om op mijn top te komen. Ik denk dat iedereen wel heeft kunnen zien dat ik de afgelopen weken per wedstrijd beter word."

Net als veel wielervolgers ziet Van der Poel de jonge Belg Remco Evenepoel als de topfavoriet voor de 114e editie van de Ronde van Lombardije. "En misschien ook wel Mollema. Maar als Remco gaat, zal het zeker alle hens aan dek zijn."

De Ronde van Lombardije, die normaal pas in oktober plaatsvindt, begint zaterdag om 12.20 uur in Bergamo. De finish in Como wordt verwacht rond 18.30 uur.

