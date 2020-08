Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk deden vrijdag op de slotklim van de derde rit van het Critérium du Dauphiné kopwerk voor geletruidrager Primoz Roglic en verloren daardoor zelf tijd. In deze koers is dat geen probleem, maar het wierp ook bij Dumoulin de vraag op hoe Jumbo-Visma een vergelijkbare situatie moet aanpakken in de Tour de France.

Ploegleider Grischa Niermann herhaalde het donderdag nog maar eens, een paar uur voordat Roglic zijn vierde zege in een week tijd boekte en wederom aantoonde dat hij momenteel de beste klassementsrenner van het peloton is: Jumbo-Visma begint over twee weken met drie kopmannen aan de Ronde van Frankrijk.

"We gaan na de Dauphiné en voor de Tour uiteraard een hiërarchie bepalen, bijvoorbeeld voor het geval dat we in een situatie worden gebracht dat we op kop moeten rijden", zei Niermann. "We gaan daar heel duidelijke afspraken over maken, maar we gaan zeker niet met één kopman naar de Tour en de twee andere leiders op voorhand een knechtenrol geven."

Jumbo-Visma denkt dat het de meeste kans op een Tour-zege maakt als Roglic, Dumoulin én Kruijswijk zo lang mogelijk in de top van het klassement staan. Maar die opzet kan de ploeg ook voor tactische dilemma's stellen.

Jumbo-Visma bepaalde op de slotklim het tempo in de groep met favorieten. (Foto: A.S.O./Alex Broadway)

'Goed dat we de Dauphiné hebben om te oefenen'

Zo'n situatie deed zich vrijdag voor in de Dauphiné. Dumoulin en Kruijswijk zetten zich op 9 kilometer van de streep in dienst van Roglic op kop van de groep met favorieten om het gat met de eenzame koploper (en uiteindelijke dagwinnaar) Davide Formolo te verkleinen, maar dat kostte ze op de streep wel ongeveer een minuut aan tijdverlies. De twee Nederlanders staan mede daardoor niet in de top tien van het klassement.

"Dit was een goede rit om te oefenen voor de Tour, hoe we het dan gaan doen met drie kopmannen", concludeerde Dumoulin na de finish in Saint-Martin-de-Belleville. "Je zag nu dat Steven en ik tijd verliezen en uit de top van het klassement wegvallen als we op kop gaan sleuren en dat is wat we in de Tour niet willen."

"De Tour is namelijk drie weken lang en stel dat er in de slotweek iets gebeurt met Primoz, dan zouden we met deze tactiek onze collectieve kracht een beetje om zeep helpen. Het is goed dat we de Dauphiné hebben om dit te oefenen. Moesten we vandaag op kop rijden als we toch niet meer voor de ritoverwinning konden gaan? We zullen richting de Tour rustig gaan nadenken over hoe we dit soort situaties het best kunnen oplossen."

'Roglic is met afstand de sterkste renner'

De afgelopen acht dagen, met vorige week de Tour de l'Ain en deze week de Dauphiné, hebben wel wederom bewezen dat Roglic bij de start van de Tour een streepje voor zal hebben op Dumoulin en Kruijswijk.

"Wat ik tot nu toe in deze koers heb gezien, is dat Primoz met afstand de sterkste renner is", stelde Dumoulin, die vrijdag zelf een "iets minder sterke dag" had. "Ik denk dat Primoz onze leider zal zijn in de Tour. Maar hopelijk zullen Steven en ik nog beter worden richting de Ronde van Frankrijk en in de Tour dichter bij het niveau van Primoz zitten."

De Dauphiné gaat zaterdag verder met een bergrit van ruim 153 kilometer van Ugine naar Megève. Onderweg moeten de renners onder meer over twee cols van de eerste en één col van de buitencategorie. De finish ligt na een klim van 7,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 5 procent.

