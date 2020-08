Davide Formolo heeft vrijdag de derde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Italiaan bekroonde een indrukwekkende solo met de overwinning. Primoz Roglic kwam als tweede over de finish en verstevigde zijn leidende positie.

De 27-jarige Formolo reed op 65 kilometer van de finish weg bij medevluchter Pierre Latour en bleef de favorietengroep iets meer dan een halve minuut voor. De renner van UAE-Team Emirates won eerder in zijn carrière een etappe in de Giro d'Italia, een rit in de Ronde van Catalonië en vorig jaar de Italiaanse titel op de weg.

Roglic hield in de sprint om de tweede plek Thibaut Pinot achter zich en heeft in het klassement nu veertien seconden voorsprong op de Fransman, die de tweede plek inneemt. Emmanuel Buchmann bezet op twintig tellen de derde plaats.

Egan Bernal moest in de finale lossen uit de favorietengroep en kwam op 42 seconden als veertiende binnen. In het klassement zakt de Colombiaan naar de zevende plaats en heeft hij een halve minuut achterstand op Roglic.

Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk haakten na uitstekend knechtwerk voor ploeggenoot Roglic ook af op de slotklim en eindigden op circa anderhalve minuut als 19e en 21e. In het klassement blijft Dumoulin de beste Nederlander. Hij neemt op iets meer dan twee minuten de dertiende plaats in.

Kopgroep van negen kleurt eerste uren

In de derde rit kregen de renners opnieuw een lastige bergrit voor de kiezen. Onderweg moest de Col de la Madeleine, een beklimming van de buitencategorie, worden bedwongen en de aankomst lag na 157 kilometer op een klim van de eerste categorie, die eindigde in Saint-Martin-de-Belleville.

Na ongeveer een uur ontstond een kopgroep van negen renners, onder wie Team Sunweb-renners Søren Kragh Andersen en Jasha Sütterlin, Pierre Latour en Bob Jungels. Het negental kreeg de ruimte van het peloton en nam ruim drie minuten voorsprong.

Op de Col de la Madeleine viel de kopgroep uit elkaar. Formolo en Latour sloegen een gaatje met hun medevluchters en op 10 kilometer van de top begon de Italiaans kampioen aan zijn fraaie solo. Hij vergrootte al snel zijn voorsprong op zijn achtervolgers en begon met circa vier minuten aan de slotklim.

Jumbo-Visma nam de regie in handen in het peloton. (Foto: Getty Images)

Bernal en Thomas moeten lossen op slotklim

Op de beklimming naar Saint-Martin-de-Belleville, een 15 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 5,9 procent, nam Jumbo-Visma ditmaal het initiatief in het uitgedunde peloton. De Nederlandse formatie verkleinde het verschil met Formolo gedurende de klim, waardoor het verschil op 2 kilometer van de finish nog iets meer dan een minuut was.

Ondertussen moesten onder anderen Bernal, Alejandro Valverde, Geraint Thomas, Adam Yates en Rigoberto Urán lossen uit de favorietengroep. De dappere Formolo hield vooraan stand en boekte zo zijn vierde overwinning in zijn carrière.

Het Critérium du Dauphiné is woensdag begonnen en duurt tot en met zondag. De vierde etappe gaat zaterdag over 153 kilometer van Ugine naar Megève en telt maar liefst zes beklimmingen, waaronder één van de buitencategorie en twee van de eerste categorie. De aankomst ligt op een klim van de tweede categorie.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.