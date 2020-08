Ploegleider Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step is vrijdag deels teruggekomen op zijn harde uitspraken over Dylan Groenewegen, die vorige week verantwoordelijk was voor de harde val van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

Lefevere twitterde na de vreselijke crash bij de finish van de eerste etappe dat Groenewegen de gevangenis in moet voor zijn actie, waarbij hij Jakobsen de dranghekken in dirigeerde. De volgende dag beloofde Lefevere in De Telegraaf de Jumbo-Visma-renner "voor de rechtbank te sleuren voor zijn moordaanslag".

De 23-jarige Jakobsen was door zijn vele verwondingen in levensgevaar en werd twee dagen in coma gehouden in een Pools ziekenhuis, maar hij is sinds woensdag weer in Nederland en de verwachting is dat hij volledig kan herstellen. Nu de gemoederen bedaard zijn, komt Lefevere gedeeltelijk terug op zijn woorden.

"Ik ben geen onmens en besef dat Groenewegen ook heel erg aangedaan is. Hij heeft de zware crash van Fabio niet gewild. Maar dat neemt niet weg dat hij in de fout is gegaan en dat hij de consequenties daarvan moet dragen", schrijft Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

"Ik neem terug dat ze hem in de gevangenis moeten gooien, dat was de emotie van het moment. Maar onze rechtszaak tegen hem zetten we door. We weten welke stappen we daarvoor moeten zetten en hebben ook een Poolse advocaat in de arm genomen."

Groenewegen toonde zich vorige week in een emotioneel interview met de NOS al schuldbewust. "Het zou makkelijk zijn als ik het kon terugdraaien, maar ik heb gewoon een fout gemaakt door van mijn lijn te wijken. Ik moet er de komende maanden niet aan denken om op de fiets te stappen."