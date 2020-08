Bauke Mollema wil zaterdag zijn titel verdedigen in de Ronde van Lombardije. De Groningse renner van Trek-Segafredo verwacht wel een totaal andere koers in vergelijking met vorig jaar.

"Het is speciaal om terug te keren in Lombardije na de zege van vorig jaar, de grootste in mijn carrière. Ik herbeleef in mijn gedachten nog steeds het moment dat ik aanviel en de hele finale", zegt Mollema donderdag op de website van Trek-Segafredo.

Mollema won een jaar geleden de Ronde van Lombardije als eerste Nederlander in 38 jaar. Hij kwam na een solo van 19 kilometer als eerste over de finish in Como door in de slotfase Alejandro Valverde en Egan Bernal af te troeven.

"Ik wilde dit jaar weer per se meedoen om een van de races waar ik het meest van houd eer aan te doen. Het is iets groots om met rugnummer 1 aan de start te verschijnen en het maakt me ontzettend trots op wat ik heb gepresteerd. Dat geeft natuurlijk ook motivatie", aldus Mollema.

'Ronde van Lombardije past het best bij mij'

Mollema deelt in de Ronde van Lombardije het kopmanschap met Vincenzo Nibali, die al twee keer (2015 en 2017) de sterkste was in de koers, die als een van de vijf monumenten bekendstaat. Zij worden bijgestaan door Koen de Kort, Giulio Ciccone, Nicola Conci, Jacopo Mosca en Gianluca Brambilla.

"Ik ga voor een nieuwe zege. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat de Ronde van Lombardije de klassieker is die het best past bij mijn kwaliteiten. Vanaf het moment dat ik prof werd in 2005 heb ik deze koers altijd met rood omcirkeld in mijn agenda."

"We krijgen dit jaar wel een totaal andere wedstrijd. In een normaal seizoen begin je met heel wat koerskilometers aan de Ronde van Lombardije, nu heb ik minder dan vijf wedstrijden afgewerkt in aanloop hier naartoe. Maar ik heb daarin wel de bevestiging gekregen dat het met de vorm wel goed zit."