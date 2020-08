Team INEOS reed donderdag in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné een flink deel van de slotklim met de volledige ploeg op kop, maar het was weer Jumbo-Visma dat won. Primoz Roglic bezorgde de Nederlandse ploeg op de Col de Porte alweer de achtste zege van deze maand.

Het beeld was vanuit Brits perspectief fraai op de Col de Porte, de zware slotklim van de eerste van vier pittige bergetappes in de Dauphiné; alle zeven renners van Team INEOS reden in slagorde aan kop van de groep met favorieten.

"Maar voor ons was dat prima", glimlachte Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss na de rit. "Ik was blij dat INEOS het initiatief nam, want ik was als enige knecht nog over voor Primoz en Steven Kruijswijk en nu hoefde ik niet op kop te rijden op het vlakkere deel van de klim."

Team INEOS reed volledig in dienst van Egan Bernal, maar de Tour-winnaar uit Colombia had net als vorige week in de laatste twee etappes van de Tour de l'Ain geen antwoord op de machtige versnelling van Roglic in de laatste kilometer. De Sloveen reed zelfs nog een handvol seconden weg bij zijn concurrenten en is ook de nieuwe leider in de Dauphiné.

"We weten dat Primoz een heel goede sprint in de benen heeft", aldus Kuss. "Hij vroeg me in het laatste deel van de klim om voluit te gaan en vervolgens maakte hij het af. Nieuwe dag, nieuwe zege? Ha, we mogen inderdaad niet klagen."

Team INEOS nam de regie in handen op de Col de Porte. (Foto: Getty Images)

Roglic: 'De jongens waren allemaal ontzettend sterk'

Het sterke optreden van de 25-jarige Kuss bewees nog maar eens dat Jumbo-Visma ook in de breedte een zeer sterke ploeg heeft. De Amerikaan zorgde ervoor dat Roglic bijna tot de streep nog hulp had, op een dag dat Tom Dumoulin (veertiende op 59 seconden) vlak voor de slotklim veel energie moest verspillen door een fietswissel en Steven Kruijswijk (zestiende op 1.09) een paar kilometer voor de top moest lossen.

Roglic wees na zijn vierde zege in zes dagen - en de achtste zege van Jumbo-Visma in dertien dagen - dan ook nadrukkelijk naar de rol van zijn teamgenoten. "We laten nogmaals zien dat we ons goed voorbereid hebben op deze wedstrijden", zei de winnaar van de Vuelta a España van vorig jaar.

"We hebben de rit vanaf het begin gecontroleerd, de jongens waren allemaal ontzettend sterk. Het hele team heeft geweldig werk geleverd en ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken."

Roglic heeft in het klassement nu twaalf seconden voorsprong op Thibaut Pinot, die tweede staat. Bernal is de nummer vier op zestien seconden. "Het is hartstikke mooi dat ik de leiderstrui heb", aldus Roglic. "Ik ben in dit rare seizoen blij met elke koers die ik kan rijden en ik ben heel blij met hoe het tot nu toe gaat."

De Dauphiné gaat vrijdag verder met een etappe van 157 kilometer van Corenc naar Saint-Martin-de-Belleville. De finish ligt na een klim van 14,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6 procent.

