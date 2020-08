Chris Froome kon donderdag in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné bergop wederom niet met de besten mee, maar de viervoudig Tour-winnaar is nog steeds vol vertrouwen dat hij op de goede weg zit voor de Ronde van Frankrijk.

"Ik voel dat ik elke dag beter word, dus ik ben nog steeds optimistisch over de Tour", zei de 35-jarige Froome, nadat hij in de lastige bergetappe met finish op de Col de Porte als 49e was geëindigd, op ruim acht minuten van winnaar Primoz Roglic.

De renner van Team INEOS leek donderdag inderdaad weer wat beter dan in de Route d'Occitanie en de Tour de l'Ain, de twee kleine Franse etappekoersen waarmee hij zijn seizoen begin deze maand hervatte. Hij hoefde pas op 4,5 kilometer van de streep te lossen uit de voorste groep, terwijl hij een duim opstak naar de camera.

"Ik ben heel blij met de progressie die ik de afgelopen weken geboekt heb", aldus Froome. "Ik merk echt een grote verbetering van de Route d'Occitanie naar de Tour de l'Ain en nu hier in de Dauphiné, dat is heel bemoedigend."

De Brit is nog steeds aan het terugkomen van de zware blessures die hij vorig jaar juni opliep in de vorige editie van de Dauphiné. Hij staat - mede door de coronacrisis - nog steeds pas op veertien koersdagen sinds die keiharde val in de verkenning van de tijdrit.

"Als je kijkt waar ik vandaan kom… Het afgelopen jaar is ongelooflijk geweest. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik alweer in deze positie zit, dat ik weer kan racen, dat ik mee kan doen aan de koers waarin ik vorig jaar meerdere breuken opliep. Ik geniet er echt van dat ik weer in het peloton zit en houd in mijn achterhoofd dat ik nog steeds op zoek ben naar koersritme."

Chris Froome (hier achter ploegmaat Michal Kwiatkowski) moest op de slotklim lossen voordat hij een kopbeurt kon doen. (Foto: A.S.O./ Alex Broadway)

Froome houdt zich op de vlakte over plek in Tour-ploeg

Froome werkt net als bijna het volledige deelnemersveld van de Dauphiné toe naar de Tour, die op 29 augustus van start gaat in Nice. Verschillende media meldden de afgelopen weken echter dat de geboren Keniaan, die na dit seizoen zal overstappen naar Israel Start-Up Nation, nog niet zeker is van zijn plekje in de Tour-selectie van Team INEOS en dat hij zich in de Dauphiné nog moet bewijzen.

Vanuit de sportieve leiding van de Britse sterrenploeg blijft het voorlopig stil over de acht namen voor de Ronde van Frankrijk en Froome ontweek donderdag zeer geroutineerd vragen over zijn status voor de Tour.

"Ik bekijk het van dag tot dag, ik doe alles wat ik kan doen en dan zien we wel hoe we er over twee weken voor staan. Vandaag was in ieder geval weer een stap in de goede richting. Hoewel ik niet meer op kop kon rijden voor de jongens, zat ik er nog wel bij in de absolute finale en dat is goed in voorbereiding op de Tour", was alles wat Froome kwijt wilde.

Wielerliefhebbers hopen in de Tour een strijd te kunnen zien tussen de drie kopmannen van INEOS (titelverdediger Egan Bernal, Geraint Thomas en Froome) en de drie kopmannen van Jumbo-Visma (Roglic, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin). In de Dauphiné staan Froome en Thomas - net als eerder in de Route d'Occitanie naar de Tour de l'Ain - echter volledig in dienst van Bernal. "Absoluut, we rijden hier met het hele team voor de kansen van Egan", aldus Froome.

De Dauphiné gaat vrijdag verder met een etappe van 157 kilometer van Corenc naar Saint-Martin-de-Belleville. De finish ligt na een klim van 14,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 6 procent.

Top vijf klassement Critérium du Dauphiné 1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) + 12 sec

3. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) + 14 sec

4. Egan Bernal (Team INEOS) + 16 sec

5. Guillaume Martin (Cofidis) + 18 sec

