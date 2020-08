Primoz Roglic heeft Jumbo-Visma donderdag in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné opnieuw een overwinning bezorgd. De Sloveen kwam als eerste boven in de eerste bergrit en neemt ook de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Wout van Aert.

De dertigjarige Roglic reed in de finale weg uit een favorietengroep en bleef Thibaut Pinot (tweede) en Emanuel Buchmann (derde) voor. Ook Nairo Quintana (vijfde) en Egan Bernal (tiende) voegden zich in de top tien.

Tom Dumoulin, die in de laatste kilometers van de slotklim het tempo vooraan niet meer kon volgen, werd op een kleine minuut veertiende. Ook Steven Kruijswijk moest lossen uit de kopgroep en eindigde op ruim een minuut als zestiende.

Roglic won vorige week in Frankrijk ook al twee etappes en het eindklassement van de Tour de l'Ain. Voor Jumbo-Visma is het al de achtste overwinning sinds begin augustus. Woensdag was Van Aert, die eerder triomfeerde in Milaan-San Remo en de Strade Bianche, al de sterkste in de openingsrit van de Dauphiné en won George Bennett de Gran Piemonte.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu twaalf seconden voorsprong op nummer twee Pinot, staat Buchmann op derde en bezet Bernal de vierde plaats. Dumoulin is op de dertiende plek de beste Nederlander en heeft ruim een minuut achterstand op zijn ploeggenoot.

Kopgroep van acht kleurt etappe

De tweede etappe voerde het peloton over 135 kilometer van Vienne naar de Col de Porte, een beklimming van de hoogste categorie. Onderweg kregen de renners ook nog een beklimming van de eerste categorie en klimmetjes van de derde en vierde categorie voor de kiezen.

Al vroeg ontstond een kopgroep van acht renners, die een voorsprong van zo'n 2,5 minuut opbouwden. Op de top van de Côte Maillet bleven met Bruno Armirail en Michael Schär nog twee koplopers over.

Op de Col de Porte, een 17,5 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 6,2 procent, ging Armirail solo verder. De Fransman hield enige stand, maar werd op 8 kilometer als laatste van de vluchters ingerekend door de favorietengroep. Daaruit was klassementsleider Van Aert op dat moment al weggevallen.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de aanval van Roglic te bekijken.

Dumoulin haakt af uit favorietengroep

Team INEOS nam het heft in handen op de Col de Porte, waardoor gedurende de slotklim onder anderen Alejandro Valverde, Romain Bardet en Tadej Pogacar moesten afhaken. Dumoulin, die aan de voet van de slotklim werd opgehouden door een valpartij en van fiets moest wisselen, en Chris Froome vielen op 3 kilometer van de finish weg uit de kopgroep.

Uiteindelijk bleef een groepje van tien renners over, waaruit Roglic op een halve kilometer van de meet wegreed. De Sloveen werd niet meer achterhaald door de concurrentie en kwam solo over de streep.

Het Critérium du Dauphiné is woensdag begonnen en duurt tot en met zondag. Vrijdag staat opnieuw een bergetappe op het programma. Daarin leggen de renners 157 kilometer af van Corenc naar Saint-Martin-de-Belleville, een beklimming van de eerste categorie.

