Critérium du Dauphiné ·

Kasper Asgreen is de snelste in de tussensprint. De Deen komt als eerste langs het meetpunt en is net iets sneller dan medevluchters Armirail en Soupe. De kopgroep pakt ondertussen bijna 3 minuten op het peloton, waar Jumbo-Visma nog steeds het tempo bepaalt.