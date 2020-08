Critérium du Dauphiné ·

Nog 45 km - Onder aanvoering van Jumbo-Visma, in de wielerwereld inmiddels al bekend onder de geuzennaam 'The Killer Bees', is het peloton begonnen aan de een-na-laatste klim van de dag, de Côte Maillet, een col van de eerste categorie. De klim is 6,2 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8. Een flinke scherprechter, dus. De acht koplopers rijden nog ruim twee minuten voor de grote groep uit.