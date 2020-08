Niki Terpstra maakt precies twee maanden na zijn zware valpartij tijdens een training zijn rentree in wedstrijdverband. De 36-jarige renner van Total Direct Energie gaat zondag van start in de Ronde van Wallonië.

Terpstra kwam half juni hard ten val toen hij op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen moest uitwijken voor een paar ganzen. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben en liep een klaplong en een hersenschudding op. Hij mocht na vijf dagen het ziekenhuis verlaten.

Terpstra stapte een maand na zijn crash weer voorzichtig op de fiets en ging ook mee op het trainingskamp van zijn ploeg in Besse. Hij richtte zich op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, de twee monumenten die vanwege de coronacrisis zijn verschoven naar respectievelijk 18 en 25 oktober.

"Het gaat met twee stappen vooruit en daarna één stap terug. Het is een lang proces en ik realiseer me dat het nu goed gaat, maar weet ook dat de laatste 10 procent het lastigst is. Ik ga er in ieder geval keihard aan werken. Als extreme sporter moet je extreme dingen doen. In dit geval is dat niet anders", zei hij toen.

Terpstra maakt wellicht ook zijn opwachting in de Tour de France, die op 26 augustus begint. Hij ontbrak begin deze maand nog in de voorselectie van Total Direct Energie, maar de ploeg hield toen nog rekening met een langer herstel. Aanvankelijk werd verwacht dat hij drie maanden moest revalideren.

De Ronde van Wallonië telt vier etappes (twee vlakke en twee heuvelachtige) door België. Terpstra pakte in 2015 al eens de eindzege. Hij is in de komende editie de kopman van Total Direct Energie en wordt daarin bijgestaan door onder anderen zijn landgenoot Pim Ligthart.