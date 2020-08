De meeste aandacht ging woensdag uit naar de etappezege van Wout van Aert in het Critérium du Dauphiné, maar de elfde seizoenszege van Jumbo-Visma kwam op naam van George Bennett. De knecht van de Nederlandse ploeg kon in Gran Piemonte tot zijn eigen vreugde eindelijk eens voor eigen kansen gaan.

"Ik rij in een ploeg met de beste renners ter wereld. Dit seizoen zijn er maar twee dagen waarop ik voor mezelf zou kunnen rijden en daarna keer ik terug in mijn gebruikelijke rol als knecht. Ik wist dat ik deze kans moest pakken en ik ben heel blij dat het is gelukt", zei de dertigjarige Bennett in het Italiaanse Barolo.

De Nieuw-Zeelander maakte in Gran Piemonte, een Italiaanse eendagskoers, het verschil door op de slotklim in de aanval te gaan. Hij hield knap stand en bleef de Italiaan Diego Ulissi (tweede) en Mathieu van der Poel (derde) voor.

"Ik was bang dat het parcours niet zwaar genoeg zou zijn, dus ik heb de jongens gevraagd om de koers hard te maken. Ze hebben supergoed werk verricht en mij de hele dag goed gepositioneerd" aldus Bennett, die wist dat hij moest proberen zijn hoofd koel te houden in de slotfase.

"In de afdaling moest ik nog oppassen met de regen, maar ik ging gewoon zo hard als ik kon. Halverwege hoorde ik al dat Wout de etappe in de Dauphiné had gewonnen. Iedereen is bij ons aan het winnen, dus ik wilde dat ook."

Voor Bennett was het pas de tweede profzege in zijn carrière, nadat hij in mei 2017 de Ronde van Californië op zijn naam schreef. De knecht van Jumbo-Visma kan zaterdag opnieuw voor eigen kansen gaan, want dan staat de Ronde van Lombardije op het programma.

George Bennett schreef Gran Piemonte op zijn naam. (Foto: Getty Images)