De afgelopen weken zag wielrennen er al anders uit dan normaal, maar woensdag maakten renners, fans en volgers bij de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné voor het eerst kennis met de 'Tour de France-bubbel'. En daarin zijn de regels nog even wat strenger.

Gabriele Uboldi, de trouwe begeleider van Peter Sagan, loopt even na 10.15 uur op het Place des Bughes in Clermont-Ferrand zoals altijd pal naast de drievoudig wereldkampioen.

Normaal zorgt de markante Italiaan ervoor dat Sagan op zijn weg van de teambus naar het startpodium niet wordt lastiggevallen door genodigden, fotografen, fans en andere mensen die iets willen van de populaire Slowaak, maar nu is Uboldi eigenlijk overbodig.

Er zijn wel supporters afgekomen op de start van de eerste etappe van de Dauphiné, maar die staan allemaal achter een hek op een veilige afstand van het podium. Renners passeren op een paar meter en zelfs als ze dichterbij zouden komen, zijn handtekeningen en selfies in het coronatijdperk ten strengste verboden.

"Bij de start is nu alles afgeschermd", ziet ook Team INEOS-renner Dylan van Baarle, die twee weken geleden tijdens de kleine Franse wedstrijd Route d'Occitanie nog zijn verbazing uitsprak over de "vrij milde restricties". "Het is hier in de Dauphiné wel wat strenger dan bij andere koersen", zegt de 28-jarige Nederlander nu.

De renners kijken vanaf het startpodium eerst uit over een leeg plein. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

'Dauphiné is generale repetitie voor veiligheidsmaatregelen'

Gek is dat niet; de Dauphiné wordt net als de Tour georganiseerd door de ASO en er is het Franse bedrijf - en de hele wielerwereld - heel veel aan gelegen dat de grootste en lucratiefste koers van het jaar door kan gaan, zonder problemen.

En dus is de Dauphiné dit jaar niet alleen voor de renners de laatste voorbereiding op de Ronde van Frankrijk; ook het strenge 'Tour-protocol' wordt voor het eerst (en voor het laatst) getest.

"Deze wedstrijd is wat betreft de veiligheidsmaatregelen een generale repetitie voor de Tour", aldus sportief directeur Thierry Gouvenou van de ASO. "We creëren een bubbel waarin de renners heel weinig interactie hebben met de media, genodigden en fans."

"De parkeerplaatsen voor de teambussen bij de start en de finish worden volledig afgesloten en we hebben een mixed zone met specifieke regels voor het houden van interviews. Er mag maar een gelimiteerd aantal personen aanwezig zijn in het gebied direct na de finish. Bij de podiumceremonie wordt er niet gezoend en is er geen contact met de renners. En mondkapjes zijn overal verplicht, ook voor fans langs het parcours."

Geen drukte bij de teambus, maar een rustige mixed zone voor de renners en journalisten bij de start. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

Gesink: 'Raar dat je glimlach niet kan delen'

Het betekent dat het op de parkeerplaats van de teambussen een oase van rust is naast het Maison des Sports in Clermont-Ferrand. Normaal is dat dé plek waar journalisten vragen stellen, genodigden foto's maken of de fietsen bewonderen en soms ook waar fans heel dicht bij hun favoriete renners kunnen komen.

In de 'Tour-bubbel' zijn de teambussen verboden terrein voor iedereen die geen deel uitmaakt van een wielerploeg. Voor de media is in de straat richting het startpodium met hekken en een paar posters een zogenaamde mixed zone ingericht, waar renners in principe verplicht doorheen moeten komen.

"Ik denk dat dit op dit moment de enige manier is om de koers door te laten gaan", zegt Jumbo-Visma-routinier Robert Gesink als hij stopt en op veilige afstand van de journalisten een interview afgeeft. "Ik denk dat het 't belangrijkste is dat de Tour door kan gaan en dat we met z'n allen van mooie fietssport mogen genieten."

"Maar het is ook voor ons renners heel erg raar dat je niet je glimlach of een andere emotie kan delen met iemand, die zitten altijd achter een mondkapje. Ha, misschien moet ik maar een smiley op mijn masker tekenen."

Een uur of zes later rijdt Gesink langs de mixed zone waar de interviews na de finish zullen worden gehouden. De 34-jarige Nederlander, die al gehoord heeft dat ploegmaat Wout van Aert de etappe heeft gewonnen, moet nog een kilometer fietsen, maar hij draait zijn hoofd alvast naar de wachtende journalisten. Zijn glimlach is deze keer duidelijk te zien.

De renners rijden aan het eind van de eerste etappe langs de mixed zone bij de finish. (Foto: NU.nl/Daan de Ridder)

