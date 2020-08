George Bennett heeft woensdag de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte gewonnen. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma kwam net voor Diego Ulissi over de finish. Mathieu van der Poel eindigde als derde.

De dertigjarige Bennett boekte pas zijn tweede overwinning uit zijn carrière, nadat hij in 2017 een etappe in de Ronde van Californië won. Voor Jumbo-Visma betekende het al de tweede overwinning van de dag. Eerder was Wout van Aert de sterkste in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné.

Jumbo-Visma is de laatste weken sowieso uitstekend op dreef. Naast de zeges van woensdag won Van Aert ook Milaan-San Remo en de Strade Bianche en boekte Primoz Roglic twee ritzeges en de eindoverwinning in de Tour de l'Ain.

De 104e editie van de Gran Piemonte, die het peloton over 187 heuvelachtige kilometers van Santo Stefano Belbo naar Barolo voerde, werd gekleurd door een vlucht van vier renners. De Duitser Philipp Walsleben, de Deen Mikkel Frølich Honoré, de Australiër Miles Scotson en de Amerikaan Joey Rosskopf reden lange tijd vooruit.

Op 60 kilometer van de finish was de voorsprong van het kwartet zo'n vier minuten, maar het peloton bracht het verschil onder leiding van onder meer Jumbo-Visma langzaamaan terug. Niet veel later bestond de kopgroep nog uit drie man, want voor Scotson lag het tempo te hoog.

Bennett demarreert op voorlaatste klimmetje

Walsleben, Honoré en Rosskopf werden op 8 kilometer van de finish ingerekend door het flink uitgedunde peloton. Op het voorlaatste klimmetje demarreerde Bennett, waarna een groepje met Van der Poel en Alessandro De Marchi in de achtervolging ging.

Bennett begon met een voorsprong van zo'n vijftien seconden aan de sterk oplopende slotkilometer en bleef de aanstormende Ulissi in de stromende regen maar net voor. Van der Poel kwam op vier seconden als derde over de finish. Antwan Tolhoek eindigde als elfde.

De Gran Piemonte maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour. Vorig jaar werd de koers in Italië gewonnen door Egan Bernal.