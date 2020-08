Tom Dumoulin en Robert Gesink hadden woensdag in de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné een belangrijke rol in de zege van Wout van Aert, alweer de zesde overwinning van Jumbo-Visma deze maand. De twee Nederlanders genieten volop van de macht van hun ploeg in de eerste koersen na de coronapauze.

Het gebeurt niet vaak dat Dumoulin moet zoeken naar woorden, maar onderaan een heuvel in Saint-Christo-en-Jarez, het steile heuveltje waarop Van Aert een minuut of tien eerder zijn derde grote zege in dertien dagen tijd heeft geboekt, staat er bijna net zoveel verbazing als blijdschap op het gezicht van de 29-jarige Limburger.

"Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt, dat ik in een ploeg rijd die zó dominant koerst", zegt de afgelopen winter naar Jumbo-Visma overgestapte Dumoulin met een grote glimlach. "Het voelt raar, speciaal, leuk, apart. En vooral heel mooi."

In de lastige openingsrit van de Dauphiné, voor bijna alle toppers de laatste voorbereidingskoers op de Tour de France, nam Jumbo-Visma net als vorige week in de Tour de l'Ain het initiatief. Tony Martin controleerde het gat met de kopgroep, Gesink hield het tempo verschroeiend hoog in de finale, Primoz Roglic haalde Rigoberto Urán terug, Dumoulin neutraliseerde in de laatste 2 kilometer een aanval van Pierre Latour en Tiesj Benoot en Van Aert maakte het net als in Strade Bianche en Milaan-San Remo vakkundig af.

"We zijn hier gewoon met een superploeg, die heel erg goed uit het trainingskamp is gekomen", aldus Dumoulin. "De moraal is bovendien goed, alles loopt. Meer kan ik niet wensen."

Een kleine drie weken voor de Tour lijkt Jumbo-Visma de beste ploeg van het peloton. "We doen ons best en doen leuk mee", zegt Gesink met een veelbetekenende glimlach. "Of dat een ja is op de vraag of we de beste ploeg ter wereld zijn? Misschien wel. We moeten natuurlijk proberen dit vast te houden richting de Tour en onszelf niet over de kop rijden. Maar ik heb wel echt het gevoel dat het lekker begint te draaien."

Wout van Aert troefde Daryl Impey en Egan Bernal af in Saint-Christo-en-Jarez. (Foto: A.S.O./Alex Broadway)

'Van Aert waterdrager met beste vorm van peloton'

Illustratief voor de luxepositie waarin Jumbo-Visma verkeert, is dat Van Aert woensdag misschien wel zijn laatste kans kreeg op een zege tot en met het einde van de Tour op 20 september.

In de laatste vier dagen van de Dauphiné, waarin vier zware bergetappes op het programma staan, en in de Tour zal de 25-jarige Belg zich in principe volledig richten op knechten voor kopmannen Dumoulin, Roglic en Steven Kruijswijk. "We gaan hier en in de Tour echt vol voor het klassement, dus dan zullen we dit soort dingen niet zo snel meer doen voor Wout", aldus Dumoulin.

"Wout wordt de waterdrager met de beste vorm van het peloton", lacht Gesink. "Vandaag was het eigenlijk direct wel duidelijk dat we voor hem zouden rijden, want dit was zo'n mooie kans voor hem. Als Wout zulke benen heeft, moet je daar als ploeg gewoon vol voor gaan. En dan is het morgen voor hem een stuk makkelijker om zichzelf weg te cijferen voor die andere drie."

De Dauphiné gaat donderdag verder met een rit van 135 kilometer van Vienne naar de top van de Col de Porte. De slotklim is van de buitencategorie, met een lengte van 17,5 kilometer en een gemiddelde stijging van 6,2 procent.

Speel mee met het Tourspel! Voor de appgebruikers: tik hier.