Wout van Aert is de eerste leider in het Critérium du Dauphiné. De Belgische renner van Jumbo-Visma was woensdag de sterkste in de sprint van een omvangrijke groep, die overbleef na een pittige etappe.

Van Aert maakte daarmee het werk van zijn ploeg knap af. Hij liet op de listige aankomst Daryl Impey (tweede) en Egan Bernal (derde) achter zich en won zo na Milaan-San Remo zijn tweede koers in enkele dagen tijd.

De eerste etappe van de Dauphiné was meteen een zware. Het peloton moest in de rit van Clermont-Ferrand naar Saint-Christo-en-Jarez over 218 kilometer liefst zeven klimmetjes over.

Tom-Jelte Slagter vormde met de Zwitser Michael Schär de vlucht van de dag. De Nederlander van B&B Hotels-Vital Concept liet zich op zo'n 50 kilometer van de streep terugzakken in het peloton. Schär werd zo'n 35 kilometer verderop gegrepen.

Jumbo-Visma voert tempo op

Dat was voor Jumbo-Visma het sein om het tempo op te voeren richting de slotklim. Robert Gesink nam daarbij het leeuwendeel van het werk op zich.

Op 3 kilometer van de meet was Rigoberto Urán de eerste die het probeerde. Hij werd door onder anderen Primoz Roglic bijgehaald. Tom Dumoulin achterhaalde vervolgens Pierre Latour, waardoor een grote groep samen over de top van het laatste klimmetje kwam, die op 1 kilometer van de streep lag.

Van Aert werd vervolgens goed afgezet door zijn ploeggenoten, waarna hij al zijn derde zege van deze maand boekte. Afgelopen weekend won hij nog Milaan-San Remo, terwijl hij een week eerder de Strade Bianche op zijn naam schreef.