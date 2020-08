De WK wielrennen worden definitief niet in Zwitserland verreden. Het evenement is woensdag door de organisatie geschrapt vanwege de coronamaatregelen in het Alpenland. De internationale wielerunie UCI gaat nu op zoek naar een alternatieve locatie.

De WK zouden dit jaar normaal gesproken van 20 tot en met 27 september plaatsvinden in en rond Aigle en Martigny.

De Zwitserse regering verlengde eerder op woensdag echter het verbod op grote evenementen met meer dan duizend toeschouwers tot en met september. Dat gaf de doorslag om de WK niet te organiseren.

"We zijn verdrietig en teleurgesteld", reageren Grégory Devaud en Alexandre Debons van het organisatiecomité in een verklaring. "We hebben hier bijna twee jaar hard aan gewerkt om een prachtig evenement neer te zetten op een uitzonderlijk parcours."

Volgens de organisatie vormen de beperkingen om social distancing toe te passen en de toeschouwersstroom in goede banen te leiden een "onoverkomelijk obstakel". "We zijn ons ervan bewust dat de nationale en mondiale gezondheidssituatie de nodige voorzorgsmaatregelen vereisen en we hechten ook waarde aan iedereen die door het coronavirus getroffen is", aldus de organisatie.

UCI gaat op zoek naar 'even uitdagende' route

De UCI wil het evenement nu bij voorkeur in Europa laten plaatsvinden op de oorspronkelijk geplande data. Mogelijk worden er wel enkele disciplines geschrapt. Uiterlijk op 1 september wordt er een beslissing genomen.

"De UCI zal op zoek gaan naar een gastlocatie die in staat is om een even uitdagende route te bieden als die in Aigle en Martigny en die daarom geschikt is voor dezelfde renners die aanvankelijk van plan waren om mee te doen in Zwitserland", meldt de wielerbond in een verklaring.

Vorig jaar werden de WK in het Britse Yorkshire gehouden. Toen ging de Deen Mads Pedersen verrassend aan de haal met de wereldtitel op de weg en soleerde Annemiek van Vleuten naar het goud bij de vrouwen.