Israel Start-Up Nation heeft zich voor komend wielerseizoen versterkt met klimmer Michael Woods. De 33-jarige Canadees komt over van EF Pro Cycling en wordt de rechterhand van kopman Chris Froome.

Woods moet de Israëlische WorldTour-ploeg bij de hand nemen in de klassiekers en monumenten en gaat viervoudig Tour de France-winnaar Froome, die overkomt van Team INEOS, bijstaan in de jacht op een nieuwe eindoverwinning in Frankrijk.

"Met Froome en de verschillende andere aanwinsten geloof ik erin dat Israel Start-Up Nation niet alleen de Tour kan winnen, maar ook andere koersen op de WorldTour-kalender", zegt Woods woensdag op de site van zijn nieuwe ploeg.

"Ik vind het een mooi vooruitzicht om de Tour de France te gaan rijden in dienst van de beste klassementsrenner van deze generatie. En met Dan Martin al aan boord voorzie ik een winnende ploeg in de Ardennen en de Italiaanse klassiekers."

Woods reed de afgelopen vijf jaar voor EF Pro Cycling. Hij kwam 'slechts' vijf keer uit in een grote ronde, waarbij een zevende plek in de Vuelta a España van 2017 zijn hoogste klassering is. Vorig jaar won hij Milaan-Turijn.

Woods is niet de eerste versterking

Israel Start-Up Nation is inmiddels druk bezig om de ploeg om Froome heen te bouwen. Zo werden in de afgelopen dagen ook Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), Patrick Bevin (CCC) en Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) vastgelegd.

Voordat Froome zich op zijn nieuwe ploeg kan richten, wacht hem eerst nog onder meer de Tour de France met Team INEOS. De kans is aanzienlijk dat hij daar in dienst van titelverdediger Egan Bernal koerst.