Tour de France-baas Christian Prudhomme gaat er nog altijd van uit dat de komende editie van de Ronde van Frankrijk met publiek wordt verreden. De Fransman vraagt de toeschouwers wel om langs het volledige parcours een mondkapje te dragen.

"Het is onvermijdelijk dat er toeschouwers langs het parcours zullen staan", zegt Prudhomme dinsdag tegen de Franse krant Nice-Matin. "Ik doe daarom een oproep om mondkapjes te dragen."

"Als je van de Tour en zijn kampioenen houdt en langs het parcours staat, dan draag je een mondkapje. En niet alleen op plaatsen waar dat verplicht zal zijn, zoals de start en de finish, waar we ervoor zullen zorgen dat het gerespecteerd wordt."

Prudhomme benadrukt dat het niet is toegestaan om de renners om selfies en handtekeningen te vragen. "Daar is dit niet het jaar voor. De renners zullen van een afstandje hallo zeggen."

'Federer en Messi geven ook geen handtekeningen voor de wedstrijd'

"Uiteindelijk is dat hetzelfde als met Wimbledon of de finale van de Champions League. Federer en Messi geven in de ochtend ook geen handtekeningen voor de wedstrijd. Maar als de pandemie voorbij is, zal de Tour terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm."

Tevens zal de reclamekaravaan in de Tour een stuk ingekort worden. Ook bereidt de organisatie van 'La Grande Boucle' een zogenoemde gezondheidsbubbel rond de renners voor.

De 107e editie van de Tour gaat op zaterdag 29 augustus van start in Nice en eindigt op zondag 20 september traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.