Fabio Jakobsen keert woensdag alweer terug naar Nederland. De 23-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step mag in eigen land verder herstellen van de vreselijke crash vorige week in de Ronde van Polen, waarbij hij ernstig gewond raakte.

"Een week geleden vreesden we het ergste, maar dat hij nu naar Nederland kan terugkeren is natuurlijk fantastisch nieuws", zegt ploegbaas Patrick Lefevere van Quick-Step dinsdag tegen het Waalse RTBF.

Jakobsen wordt woensdag per privévlucht overgebracht van Polen naar Nederland. Hij zal in een universitair ziekenhuis verder werken aan zijn revalidatie, die lange tijd in beslag zal nemen.

Vorige week woensdag kwam Jakobsen hard in aanraking met de dranghekken nadat hij tijdens de eindsprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen door Dylan Groenewegen in het nauw was gedreven.

Jakobsen werd twee dagen in coma gehouden. Hij heeft vooral veel verwondingen in zijn gezicht, met verschillende breuken. Ook kampt hij met een verbrijzeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp, maar hij heeft geen hersenletsel.

Ploegarts heeft goede hoop dat Jakobsen prof blijft

Ploegarts Yvan Vanmol van Quick-Step liet zondag nog weten dat hij goede hoop heeft dat Jakobsen zijn carrière als profrenner kan voortzetten, al hield hij daarbij wel een kleine slag om de arm.

"Aangezien er geen vitale organen geraakt zijn, hopen we op het beste. We gaan ervan uit dat Fabio opnieuw renner wordt. Gezien de ernst van het ongeval maakt hij het zeer goed", vertelde hij tegen Sporza.

"Hij is volledig bij bewustzijn. Praten lukt nog niet, maar communiceren via tekstberichten gaat prima. Waar we ons nog zorgen om maken is de esthetische schade en eventueel de spiergroep rond zijn mond."

Jakobsen is regerend Nederlands kampioen op de weg, nadat hij vorig jaar in Ede de nationale titel pakte. Hij sprintte in 2019 ook naar twee etappezeges in de Vuelta a España, waarmee hij naam maakte in het peloton.