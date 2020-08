Jumbo-Visma-directeur Richard Plugge verwacht dat Dylan Groenewegen op termijn weer 'gewoon' terugkeert in het peloton, ook al zit de sprinter helemaal stuk na zijn crash met Fabio Jakobsen van een kleine week geleden in de Ronde van Polen.

"We gaan de komende weken goed zorgen voor Dylan, zodat hij eerst als mens er weer bovenop komt. En hopelijk kan hij dan ook weer als renner en sprinter terugkeren. Dat denk ik wel", zegt Plugge dinsdag tegen De Telegraaf.

"Dylan wil liefst zo snel mogelijk weer normaal contact met Fabio. Hij is er nog altijd helemaal kapot van. Fabio is een vriend van hem. Ze kennen elkaar goed. Hij heeft dit ook nooit gewild. Dat wil hij hem zo snel mogelijk laten weten."

Groenewegen veroorzaakte de heftige valpartij door Jakobsen de hekken in te rijden. Zijn concurrent van Deceuninck-Quick-Step lag enkele dagen in coma in het ziekenhuis. Onduidelijk is nog welke straf Groenewegen boven het hoofd hangt.

De valpartij in de Ronde van Polen in beeld. (Foto: Pro Shots)

'Het moet anders, de maat is vol'

Sinds de crash worden er vraagtekens gezet bij aankomsten als die in Polen, waar de weg bergaf liep en de renners dus met een enorme snelheid om de dagzege sprintten. Plugge wil zo snel mogelijk af van zulke finishes.

"Ik wil daar een voortrekkersrol in spelen. De eerste gesprekken zijn opgestart: we moeten dringend op een andere manier naar de veiligheid in wedstrijden gaan kijken. Dit moet een keerpunt zijn", zegt hij.

"In Polen is het nu ongelooflijk misgegaan. Maar daarnaast gaat het nog honderd keer per jaar bijna mis. Honderd keer waarop wij in het peloton zeggen: 'Oef, gelukkig hebben we dat weer overleefd'. Waarna we weer overgaan tot de orde van de dag. Het moet anders. De maat is vol."

Jumbo-Visma beleefde een week van uitersten, want na het drama met Groenewegen boekte de sterke Nederlandse ploeg fraaie zeges met Primoz Roglic (Tour de l'Ain) en Wout van Aert (Milaan-San Remo).