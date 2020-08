De Tour de France start volgend jaar in Brest. De regio Bretagne neemt de plek in van Kopenhagen, dat doorschuift naar 2022 vanwege een conflict met de planning van het uitgestelde EK voetbal.

Organisator ASO maakte maandag op een persconferentie bekend dat de eerste vier etappes in zijn geheel worden verreden in Bretagne. Het parcours wordt pas later onthuld. De Ronde van Frankrijk van 2021 is van 26 juni tot 18 juli.

De ASO vervroegde onlangs het begin van de Tour met een week (van 2 juli naar dus 26 juni 2021), zodat er geen overlap is met de Olympische Spelen van Tokio (23 juli tot en met 8 augustus).

De nieuwe startdatum was geen reële optie voor Kopenhagen, omdat de stad ook gastheer is van het EK voetbal, dat net als de Spelen een jaar is opgeschoven door de coronacrisis.

De laatste EK-wedstrijd in Kopenhagen is een achtste finale op 28 juni 2021 en het stadsbestuur zag het niet zitten dat twee grote evenementen tegelijkertijd zouden plaatsvinden.

De ASO vroeg daarop aan Bretagne om de start van de Tour te organiseren en die hapten dus toe. Het is de vierde keer dat Brest gastheer is van het Grand Départ. De laatste keer was in 2008, toen Alejandro Valverde de eerste etappe wist te winnen.