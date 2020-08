Team Sunweb heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Romain Bardet. De klassementsrenner komt over van AG2R La Mondiale, dat maandag vrijwel gelijktijdig de komst van CCC-renner Greg Van Avermaet aankondigde.

De 29-jarige Bardet rijdt zijn hele carrière voor het Franse AG2R en deed de laatste jaren vooral in de Tour de France mee in het klassement. Hij eindigde zowel in 2016 (tweede) als in 2017 (derde) op het podium.

"Deze kans komt voor mij op het juiste moment. Ik heb er heel veel zin in om samen te werken met de ploeg, die veel talentvolle renners heeft", aldus Bardet, die voor twee jaar tekent, op de site van Team Sunweb.

Teambaas Iwan Spekenbrink is namens de Duitse ploeg met Nederlandse roots vanzelfsprekend blij met de komst van Bardet. "Hij is een geweldige en veelzijdige renner met een mooi palmares", zegt hij. "Met hem erbij hebben we tacties gezien meer opties."

Bardet geldt bij Team Sunweb indirect als opvolger van Tom Dumoulin, het speerpunt van de laatste jaren. De Limburger besloot na vorig seizoen over te stappen naar Jumbo-Visma.

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet verruilt CCC na dit seizoen voor AG2R. (Foto: Pro Shots)

Van Avermaet treft maatje Naesen bij AG2R

Tegenover het vertrek van Bardet bij AG2R staat de komst van Van Avermaet. De Belgische klassiekerspecialist had een onzekere toekomst bij CCC - de hoofdsponsor vertrekt bij die ploeg - en tekent een contract tot en met 2023.

Van Avermaet, regerend olympisch kampioen en de winnaar van onder meer Milaan-San Remo én Parijs-Roubaix in 2017, treft bij AG2R onder anderen zijn landgenoot en trainingsmaat Oliver Naesen.

"Het is een mooi vooruitzicht om samen met Oliver te gaan koersen en te proberen klassiekers te winnen namens mijn nieuwe ploeg", zegt hij. "Mijn doelen zijn zoals altijd om koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen, voor ritzeges te gaan in Tour de France en mogelijk de gele trui zo lang mogelijk te dragen."

Van Avermaet, die eerder jaren voor BMC koerste, is niet de enige CCC-renner die maandag zijn toekomst aan AG2R verbond: ook de 33-jarige Zwitser Michael Schär tekende bij de Franse ploeg.