Remco Evenepoel werd zondag de jongste winnaar ooit én de winnaar met de grootste voorsprong ooit in de Ronde van Polen. De twintigjarige renner van Deceuninck-Quick-Step was na de WorldTour-koers vooral blij dat zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen goed herstelt na de verschrikkelijke valpartij in de openingsrit.

"De grootste overwinning is dat Fabio erdoor is gekomen", zegt Evenepoel in gesprek met Sporza. "Ik denk dat hij ons de mentale kracht heeft gegeven om de laatste twee dagen volle bak te gaan. Deze ronde is heel mooi afgelopen voor de ploeg."

Jakobsen lag twee dagen in coma na zijn valpartij. Ploegarts Yvan Vanmol meldde zondag dat de Nederlands kampioen vermoedelijk kan terugkeren als wielrenner, zonder daar een termijn op te willen plakken.

"Dat is supergoed nieuws", vindt Evenepoel. "Het eerste bericht was dat hij moest vechten voor zijn leven en nu lijkt hij volledig te kunnen herstellen. Ik hoop dat Fabio weer een normaal leven kan leiden. En we hopen natuurlijk dat hij weer kan gaan doen wat hij het liefste doet: sprintetappes winnen."

Deceuninck won drie van de vijf etappes in Polen. Jakobsen werd na de diskwalificatie van Dylan Groenewegen aangewezen als winnaar van de eerste rit, Evenepoel zegevierde in de vierde etappe en de slotrit was een dag later een ook prooi voor het 'wolfpack'. Davide Ballerini sprintte naar de winst.

Remco Evenepoel toont het rugnummer van Jakobsen na zijn zege op zaterdag. (Foto: Pro Shots)

Evenepoel favoriet bij bookmakers in Giro d'Italia

Evenepoel won het klassement met 1.52 minuut voorsprong op Jakob Fuglsang. De pas twintigjarige Belg zegevierde in alle vier de rittenkoersen waar hij dit jaar aan de start stond.

"De Ronde van Polen was de moeilijkste om te winnen", aldus de renner van Deceuninck-Quick-Step. "Zaterdag had ik benen die niet kapot konden gaan en kon ik 50 kilometer solo rijden."

De suggestie om vanwege zijn topvorm de seizoensplanning om te gooien en in de Tour de France te starten werd door het voormalig voetbaltalent van Anderlecht en PSV afgewimpeld. "Nee, ik blijf vol voor de Giro gaan."

Na zijn eindzeges in de Rondes van San Juan, Algarve, Burgos en Polen staat de Belg bij de Italiaanse bookmakers op de eerste plek voor de roze trui. "Dat is mooi", aldus Evenepoel. "De ploeg heeft veel vertrouwen in mij, we gaan daar met een sterk team heen."

De eerstvolgende koers die het toptalent rijdt is de Ronde van Lombardije. De Italiaanse eendagskoers staat zaterdag op het programma.

