Primoz Roglic is lyrisch over de manier waarop Jumbo-Visma zich de afgelopen dagen gemanifesteerd heeft in de Tour de l'Ain. De Sloveen won de driedaagse rittenkoers en wordt in de top vijf van het eindklassement vergezeld door twee ploeggenoten.

"We zijn positief verrast dat we nu al zo sterk zijn als team", zei Roglic na de door hem gewonnen slotetappe op de site van Jumbo-Visma. "Na zo'n lange break weet je nooit waar je precies staat, maar we hebben nu al laten zien dat we op een hoog niveau zitten."

De dertigjarige Sloveen eindigde vrijdag in de eerste etappe als tweede en pakte zaterdag in de eerste bergrit de zege én de leiding in het klassement. De eindoverwinning van Roglic kwam zondag in de slotrit niet meer echt in gevaar. Mede dankzij zijn ploeggenoten won hij de derde etappe door Egan Bernal af te troeven.

"Het was een lastige dag, met het hoge tempo en de lange klimmetjes. Maar het hele team heeft fantastisch werk verricht en zo laten zien hoe sterk we zijn. Ik ben blij dat ik er opnieuw in ben geslaagd om het af te maken", aldus Roglic.

Jumbo-Visma domineerde de Tour de l'Ain. (Foto: Getty Images)

'Resultaten zullen op deze manier vanzelf komen'

In het klassement eindigde de kopman van Jumbo-Visma met een voorsprong van 18 seconden op naaste belager Bernal en 28 tellen op Nairo Quintana. Met Steven Kruijswijk en George Bennett eindigden er naast Roglic nog twee renners van Jumbo-Visma in de top vijf.

De Tour de l'Ain was de eerste voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september) waarbij de Tour-ploegen van Jumbo-Visma en Team INEOS tegen elkaar streden. Volgende week volgt nog het Critérium du Dauphiné als laatste test voor de Tour.

Roglic wil ondanks de dominantie van Jumbo-Visma in de Tour de l'Ain nog niet te vroeg juichen in aanloop naar de Tour. "Dit was de eerste wedstrijd in een lange tijd, dus we moeten vooral hard ons best blijven doen. Dan zullen de resultaten vanzelf komen."